Luotea Oyj - Johdon liiketoimet: Antti Niitynpää

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Niitynpää, Antti

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Luotea Oyj

LEI: 743700Z9Z54VGHZA0028

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700Z9Z54VGHZA0028_20260306134102_2

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-06

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000592464

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5803 Yksikköhinta: 0.00 EUR





Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 5803 Keskihinta: 0.00 EUR

LUOTEA OYJ

Lisätietoja:

Heikki Eskola, lakiasiainjohtaja, puh. 050 586 5907

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

