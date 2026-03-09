Síminn hf. - Útboð á skuldabréfum 11. mars 2026

Síminn hf. efnir til útboðs á skuldabréfum miðvikudaginn 11. mars 2026. Boðin verða til sölu skuldabréf í flokknum SIMINN 29 1, undir kr. 9.000.000.000 útgáfuramma félagsins.
SIMINN 29 1 er nýr almennur (e. senior) skuldabréfaflokkur sem mun bera fljótandi vexti tengda eins mánaðar REIBOR vöxtum, auk vaxtaálags sem mun ákvarðast í útboði. Lokagjalddagi flokksins verður þann 5. júní 2029.
Útboðið verður með „hollenskri“ aðferð þar sem öll samþykkt tilboð verða tekin á hæsta samþykkta álagi á 1M REIBOR.
Samhliða útboðinu gefst núverandi eigendum skuldabréfaflokksins SIMINN 26 1 kostur á að selja á hreina verðinu 100,10 til að greiða fyrir kaupin.
Tilkynnt verður um niðurstöðu útboðsins og úthlutun til fjárfesta þegar niðurstaða liggur fyrir, þó eigi síðar en fyrir opnun markaða fimmtudaginn 12. mars.
Félagið áskilur sér rétt til þess að samþykkja öll tilboð, hafna öllum tilboðum eða taka öllum tilboðum að hluta. Komi til skerðingar á tilboðum munu eigendur í skuldabréfaflokknum SIMINN 26 1 sem skipta eign sinni njóta forgangs við úthlutun.
Íslandsbanki hf. hefur umsjón með sölu og kynningu á útboðinu. Tilboðum skal skila til Íslandsbanka hf. fyrir kl 16:00, miðvikudaginn 11. mars á netfangið vbm@islandsbanki.is.
Greiðslu og uppgjörsdagur er fyrirhugaður miðvikudaginn 18. mars 2026. Sótt verður um töku skuldabréfaflokksins til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland. Kauphöll mun tilkynna um fyrsta dag töku til viðskipta með eins dags fyrirvara.
Nánari upplýsinga veita:
Verðbréfamiðlun Íslandsbanka, netfang: vbm@islandsbanki.is.
Hjörtur Þór Steindórsson, fjármálastjóri Símans hf., netfang: hjortur.steindorsson@siminn.is.
Útboðið er undanþegið gerð lýsingar á grundvelli c og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Grunnlýsing, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindan flokk skuldaskjals verða birt á vefsíðu félagsins: https://www.siminn.is/fjarfestar/skraningar-og-grunnlysing.