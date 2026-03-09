Information sur les droits de vote et les actions au 28 février 2026

Le 9 mars 2026
|Information relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris
Compartiment : Compartiment A
Code ISIN : FR0000054470
Site web : www.ubisoftgroup.com
Information mensuelle au 28 février 2026
(Articles L. 233-8, II, du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|Total brut (1)
|Total net (2)
|28/02/2026
|134 735 648
|149 163 244
|149 163 244
- Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote mais hors actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).
- Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
Pièce jointe