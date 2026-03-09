Information sur les droits de vote et les actions au 28 février 2026

Le 9 mars 2026

Information relative au nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social







Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Place de cotation : Euronext Paris

Compartiment : Compartiment A

Code ISIN : FR0000054470

Site web : www.ubisoftgroup.com

Information mensuelle au 28 février 2026

(Articles L. 233-8, II, du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote Total brut (1) Total net (2) 28/02/2026 134 735 648 149 163 244 149 163 244

Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote mais hors actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence). Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

Pièce jointe