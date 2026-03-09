Sjóvá: Aðalfundur Sjóvá-Almennra trygginga hf. verður haldinn fimmtudaginn 12. mars 2026 - Endanleg dagskrá og tillögur stjórnar

Aðalfundur Sjóvár verður haldinn í fundarsal félagsins Kringlunni 5, Reykjavík, fimmtudaginn 12. mars 2026 kl. 15:00.
Engar kröfur um tiltekin mál eða tillögur bárust frá hluthöfum innan tilskilins frests sem var þann 2. mars sl. og er dagskrá aðalfundar því óbreytt frá fyrri tilkynningu félagsins 18. febrúar 2026. Fyrir aðalfundinum liggja því óbreyttar tillögur og ályktanir frá stjórn félagsins sbr. meðfylgjandi viðhengi.
Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn félagsins:
Björgólfur Jóhannsson
Hildur Árnadóttir
Guðmundur Örn Gunnarsson
Ingi Jóhann Guðmundsson
Ingunn Agnes Kro
Framboð varamanna í stjórn:
Erna Gísladóttir
Garðar Gíslason
Framboðsfrestur er nú runninn út samkvæmt samþykktum félagsins og hafa frekari framboð ekki borist. Þar sem stjórn félagsins skal skipuð fimm einstaklingum, og tveim til vara, er ljóst að framangreindir aðilar eru sjálfkjörnir til setu í stjórn félagsins á aðalfundinum án sérstakrar atkvæðagreiðslu. Nánari upplýsingar um frambjóðendur er að finna í skýrslu tilnefningarnefndar.
Hluthafar og umboðsmenn þeirra geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá kl. 14:30 á aðalfundardag.
Fundargögn, umboð og frekari upplýsingar tengdar aðalfundinum er hægt að finna á vefsvæði félagsins https://www.sjova.is/adalfundur-2026/.
Nánari upplýsingar veitir Davíð Scheving Thorsteinsson í síma 869-8109 eða fjarfestar@sjova.is.
Viðhengi