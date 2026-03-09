L’avion Bombardier Global 6500 acquis par le Conseil national de recherches du Canada pour mener des activités essentielles de recherche et développement

Une annonce visant à souligner les initiatives du Conseil national de recherches du Canada en matière de défense, notamment l’achat de cet avion, a eu lieu le 9 mars à Ottawa, en présence de l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, de l’honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, de l’honorable Stephen Fuhr, secrétaire d’État pour l’Approvisionnement en matière de défense, et de Mitch Davies, président du Conseil national de recherches du Canada

L’avion Bombardier Global 6500, qui a déjà été modifié avec succès pour des missions spéciales et dont la fiabilité et l’autonomie ont été démontrées, constitue une plateforme idéale pour les activités de recherche et développement

Assemblé dans la région du Grand Toronto, l’avion Global 6500 appuiera le développement de technologies liées à la défense au Canada







OTTAWA, Ontario, 09 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’avion Bombardier Global 6500 a été acquis par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) afin de soutenir les activités de recherche et développement de pointe dans les secteurs de la défense et des applications à double usage. L’avion Bombardier Global 6500 se joindra à la flotte du Centre de recherche en aérospatiale du CNRC en tant que plateforme de recherche de haute performance de nouvelle génération, permettant aux partenaires canadiens en matière d’innovation de faire la démonstration de technologies de points afin de répondre aux besoins du ministère de la Défense nationale dans un large éventail d’applications.

Le gouvernement du Canada a souligné l’acquisition de l’avion Global 6500 lors d’un événement qui s’est tenu dans le hangar du CNRC à Ottawa. L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, l’honorable Stephen Fuhr, secrétaire d’État pour l’Approvisionnement en matière de défense, et Mitch Davies, président du Conseil national de recherches du Canada, étaient au nombre des personnes présentes.

L’acquisition par le CNRC d’un avion Global 6500 renforce la confiance continue du Canada dans cette plateforme, et s’ajoute à la commande de six avions Global 6500 annoncée par le gouvernement du Canada en décembre 2025 pour soutenir les vols utilitaires mondiaux et les missions critiques, telles que les évacuations aéromédicales, les secours en cas de catastrophe, l’assistance humanitaire et les opérations de sécurité nationale.

« Le Canada dispose d’un bassin de talents exceptionnel qui permettra au gouvernement du Canada et au CNRC de mener des activités de recherche et développement de pointe avec leur nouvel avion Bombardier Global 6500, appuyant ainsi la création de capacités souveraines de défense et d’aérospatiale de nouvelle génération », a déclaré Stephen McCullough, vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. « L’avion Global 6500 constitue une plateforme éprouvée et hautement adaptable, et a été choisi pour de nouveaux profils de mission dans le monde entier. Il continuera de contribuer à l’avancement de l’innovation dans les écosystèmes de la défense et de l’aérospatiale du Canada, ainsi que dans ceux des pays alliés. »

Forte de plusieurs décennies d’expérience dans la livraison d’avions de mission spéciale aux gouvernements et aux exploitants à l’échelle mondiale, Bombardier a largement adapté la plateforme Global 6500 pour répondre à des exigences scientifiques, gouvernementales et relatives aux missions spéciales complexes. Sa capacité avérée à intégrer des technologies en évolution tout au long de sa durée de vie la rend particulièrement apte à soutenir les priorités essentielles du CNRC en matière d’innovation et à renforcer les capacités élargies du Canada en ce qui concerne la recherche et la défense.

L’avion Global 6500 dispose d’une cabine configurable en fonction des missions, offrant beaucoup d’espace, des performances long-courriers et une architecture électrique et structurelle robuste qui permet l’installation et l’intégration fluides de technologies évolutives, notamment d’équipements de recherche, de capteurs et de systèmes de missions avancés. Ces capacités fourniront au CNRC une plateforme polyvalente et durable pour soutenir les initiatives de recherche au service de la défense et des intérêts nationaux du Canada.

Bombardier est fière de pouvoir compter sur la chaîne d’approvisionnement aérospatiale de calibre international du Canada, l’avion étant assemblé à l’usine Pearson de l’entreprise, à Mississauga, en Ontario. La plateforme Global 6500 bénéficie du soutien de plus de 65 fournisseurs canadiens d’un océan à l’autre. Dans le cadre du contrat conclu avec Bombardier, l’avion du CNRC sera modifié au Canada afin d’améliorer ses capacités adaptées à chaque mission.

Les jets d’affaires Bombardier constituent une solution idéale pour les missions de défense, notamment celles d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), de renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT), de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente. Bombardier est reconnue pour son approche flexible et collaborative et sa capacité à établir des relations à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et à s’associer avec les fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde afin de fournir des solutions de défense éprouvées, fiables et à la fine pointe de la technologie.

