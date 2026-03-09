Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisés au 6 mars 2026

RACHAT D’ACTIONS – 9 MARS 2026
Déclaration des opérations de rachat d’actions
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes entre les 27 février et 6 mars 2026 :
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)
|Marché
(MIC Code)
|WENDEL
|969500M98ZMIZYJD5O34
|27/02/2026
|FR0000121204
|31 514
|89,5415
|XPAR
|27/02/2026
|8 334
|89,6896
|CEUX
|27/02/2026
|1 782
|89,7123
|TQEX
|27/02/2026
|1 844
|89,7230
|AQEU
|27/02/2026
|35 000
|89,9429
|JEFS
|27/02/2026
|15 000
|90,3500
|CEUO
|02/03/2026
|55 930
|87,2310
|XPAR
|02/03/2026
|1 989
|87,2510
|AQEU
|02/03/2026
|1 878
|87,2470
|TQEX
|02/03/2026
|9 404
|87,2585
|CEUX
|02/03/2026
|5 000
|87,2000
|JEFS
|03/03/2026
|9 712
|84,3198
|CEUX
|03/03/2026
|57 726
|84,2081
|XPAR
|03/03/2026
|2 021
|84,3277
|AQEU
|03/03/2026
|1 857
|84,3529
|TQEX
|04/03/2026
|19 369
|84,8890
|XPAR
|04/03/2026
|10 049
|84,9433
|CEUX
|04/03/2026
|1 917
|84,9798
|TQEX
|04/03/2026
|2 034
|84,9528
|AQEU
|05/03/2026
|9 286
|84,8523
|CEUX
|05/03/2026
|18 603
|84,9422
|XPAR
|05/03/2026
|1 736
|84,8942
|TQEX
|05/03/2026
|1 783
|84,8851
|AQEU
|06/03/2026
|9 242
|83,6246
|CEUX
|06/03/2026
|1 778
|83,6544
|AQEU
|06/03/2026
|1 638
|83,6309
|TQEX
|06/03/2026
|18 684
|83,7910
|XPAR
|TOTAL
|335 110
À propos de Wendel
Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com
