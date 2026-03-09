Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisés au 6 mars 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

 RACHAT D’ACTIONS – 9 MARS 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes entre les 27 février et 6 mars 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
(MIC Code)
WENDEL969500M98ZMIZYJD5O3427/02/2026FR000012120431 51489,5415XPAR
27/02/20268 33489,6896CEUX
27/02/20261 78289,7123TQEX
27/02/20261 84489,7230AQEU
27/02/202635 00089,9429JEFS
27/02/202615 00090,3500CEUO
02/03/202655 93087,2310XPAR
02/03/20261 98987,2510AQEU
02/03/20261 87887,2470TQEX
02/03/20269 40487,2585CEUX
02/03/20265 00087,2000JEFS
03/03/20269 71284,3198CEUX
03/03/202657 72684,2081XPAR
03/03/20262 02184,3277AQEU
03/03/20261 85784,3529TQEX
04/03/202619 36984,8890XPAR
04/03/202610 04984,9433CEUX
04/03/20261 91784,9798TQEX
04/03/20262 03484,9528AQEU
05/03/20269 28684,8523CEUX
05/03/202618 60384,9422XPAR
05/03/20261 73684,8942TQEX
05/03/20261 78384,8851AQEU
06/03/20269 24283,6246CEUX
06/03/20261 77883,6544AQEU
06/03/20261 63883,6309TQEX
06/03/202618 68483,7910XPAR
 TOTAL335 110 

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012. 

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel 

        

Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisés au 6 mars 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading