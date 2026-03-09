Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisés au 6 mars 2026

RACHAT D’ACTIONS – 9 MARS 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes entre les 27 février et 6 mars 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) WENDEL 969500M98ZMIZYJD5O34 27/02/2026 FR0000121204 31 514 89,5415 XPAR 27/02/2026 8 334 89,6896 CEUX 27/02/2026 1 782 89,7123 TQEX 27/02/2026 1 844 89,7230 AQEU 27/02/2026 35 000 89,9429 JEFS 27/02/2026 15 000 90,3500 CEUO 02/03/2026 55 930 87,2310 XPAR 02/03/2026 1 989 87,2510 AQEU 02/03/2026 1 878 87,2470 TQEX 02/03/2026 9 404 87,2585 CEUX 02/03/2026 5 000 87,2000 JEFS 03/03/2026 9 712 84,3198 CEUX 03/03/2026 57 726 84,2081 XPAR 03/03/2026 2 021 84,3277 AQEU 03/03/2026 1 857 84,3529 TQEX 04/03/2026 19 369 84,8890 XPAR 04/03/2026 10 049 84,9433 CEUX 04/03/2026 1 917 84,9798 TQEX 04/03/2026 2 034 84,9528 AQEU 05/03/2026 9 286 84,8523 CEUX 05/03/2026 18 603 84,9422 XPAR 05/03/2026 1 736 84,8942 TQEX 05/03/2026 1 783 84,8851 AQEU 06/03/2026 9 242 83,6246 CEUX 06/03/2026 1 778 83,6544 AQEU 06/03/2026 1 638 83,6309 TQEX 06/03/2026 18 684 83,7910 XPAR TOTAL 335 110

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

