QUADIENT: Information mensuelle relative au nombre total d’actions

Information mensuelle relative au nombre total d’actions
et de droits de vote de Quadient S.A.
Etabli en application de l’article 223.11 du Règlement Général
de l’Autorité des Marchés Financiers
Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560
|Au 27 février 2026
|Nombre total d’actions
|34 468 912
|Nombre total de droits de vote théorique
|34 468 912
|Nombre de droits de vote net
|33 888 254
