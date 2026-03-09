QUADIENT: Information mensuelle relative au nombre total d’actions

Information mensuelle relative au nombre total d’actions
et de droits de vote de Quadient S.A.

Etabli en application de l’article 223.11 du Règlement Général
de l’Autorité des Marchés Financiers

Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560

  

 Au 27 février 2026
Nombre total d’actions34 468 912
Nombre total de droits de vote théorique34 468 912
Nombre de droits de vote net33 888 254

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Anne-Sophie Jugean, Quadient
+33 (0)1 45 36 30 24
as.jugean@quadient.com
financial-communication@quadient.com		Laura Paxton, Quadient
l.paxton@quadient.com

Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/

2026 02 - Nombre d'actions et de droits de vote - Quadient
