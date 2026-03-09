INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE KLÉPIERRE SA AU 28 FEVRIER 2026

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

Information relative

au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de Klépierre SA

au 28 février 2026(1)

Paris, le 9 mars 2026

NOMBRE D’ACTIONS AU 28 FÉVRIER 2026

Date 28/02/2026 Nom de la société Klépierre Marché de cotation Euronext Paris (Compartiment A) Code mnémonique LI Symboles EPA:LI / LI:FP / LOIM.PA ISIN FR0000121964 Nombre total d’actions 286 861 172 Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques(2) 286 861 172 Nombre de droits de vote exerçables(3) 286 396 116





AGENDA 7 mai 2026 Activité du premier trimestre 2026 (avant l’ouverture de la bourse)

7 mai 2026 Assemblée Générale Annuelle

29 juillet 2026 Résultats du premier semestre 2026 (après bourse)







(1) Conformément aux dispositions des articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

(2) Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l’ensemble des actions, y compris celles privées de droit de vote (article 223-11 du règlement général de l’AMF). Au 28 février 2026, 465 056 actions sont auto-détenues par Klépierre SA.

(3) Les droits de vote exerçables correspondent au nombre de droits de vote « net » des actions privées de droits de vote.

