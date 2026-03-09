Déclaration des transactions sur actions propres Du 02 mars au 06 mars 2026

Nanterre, le 09 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 02 mars au 06 mars 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 02 mars au 06 mars 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-03-02FR00001254867 241137,763078XPAR
VINCI2026-03-02FR00001254864 591137,767872CEUX
VINCI2026-03-02FR00001254862 985137,936482AQEU
VINCI2026-03-02FR0000125486697137,912123TQEX
VINCI2026-03-03FR00001254868 312133,933752XPAR
VINCI2026-03-03FR00001254864 386133,874122CEUX
VINCI2026-03-03FR00001254862 540133,485315AQEU
VINCI2026-03-03FR0000125486671133,969151TQEX
VINCI2026-03-04FR00001254868 946134,409786XPAR
VINCI2026-03-04FR00001254864 522134,447910CEUX
VINCI2026-03-04FR00001254861 907134,548479AQEU
VINCI2026-03-04FR0000125486730134,498356TQEX
VINCI2026-03-05FR00001254866 973133,266550XPAR
VINCI2026-03-05FR00001254864 862133,247727CEUX
VINCI2026-03-05FR00001254863 549133,015990AQEU
VINCI2026-03-05FR0000125486736133,214538TQEX
VINCI2026-03-06FR00001254869 065129,104109XPAR
VINCI2026-03-06FR00001254864 826129,082739CEUX
VINCI2026-03-06FR00001254861 842128,623398AQEU
VINCI2026-03-06FR0000125486298128,880872TQEX
      
  TOTAL79 679133,6399 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

