Nanterre, le 09 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 02 mars au 06 mars 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 02 mars au 06 mars 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-03-02 FR0000125486 7 241 137,763078 XPAR VINCI 2026-03-02 FR0000125486 4 591 137,767872 CEUX VINCI 2026-03-02 FR0000125486 2 985 137,936482 AQEU VINCI 2026-03-02 FR0000125486 697 137,912123 TQEX VINCI 2026-03-03 FR0000125486 8 312 133,933752 XPAR VINCI 2026-03-03 FR0000125486 4 386 133,874122 CEUX VINCI 2026-03-03 FR0000125486 2 540 133,485315 AQEU VINCI 2026-03-03 FR0000125486 671 133,969151 TQEX VINCI 2026-03-04 FR0000125486 8 946 134,409786 XPAR VINCI 2026-03-04 FR0000125486 4 522 134,447910 CEUX VINCI 2026-03-04 FR0000125486 1 907 134,548479 AQEU VINCI 2026-03-04 FR0000125486 730 134,498356 TQEX VINCI 2026-03-05 FR0000125486 6 973 133,266550 XPAR VINCI 2026-03-05 FR0000125486 4 862 133,247727 CEUX VINCI 2026-03-05 FR0000125486 3 549 133,015990 AQEU VINCI 2026-03-05 FR0000125486 736 133,214538 TQEX VINCI 2026-03-06 FR0000125486 9 065 129,104109 XPAR VINCI 2026-03-06 FR0000125486 4 826 129,082739 CEUX VINCI 2026-03-06 FR0000125486 1 842 128,623398 AQEU VINCI 2026-03-06 FR0000125486 298 128,880872 TQEX TOTAL 79 679 133,6399

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

