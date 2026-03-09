Valneva publiera ses résultats financiers consolidés 2025 le 18 mars 2026

Lyon (France), le 9 mars 2026 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui qu’elle publiera ses résultats financiers pour l’exercice 2025 le mercredi 18 mars 2026. La Société tiendra une webconférence en direct à partir de 15h00 CET sur ses résultats au cours de laquelle elle fera également un point sur son activité.

La webconférence sera accessible via le site internet de la Société et disponible en replay après l’évènement via le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/qj2g7e52.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Contacts Médias et Investisseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Information importante

