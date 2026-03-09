EXOSENS ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DE SON DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

Communiqué de presse, Mérignac (France), le 9 mars 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), annonce avoir déposé, le 9 mars 2026, son Document d’enregistrement universel 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Document d’enregistrement universel 2025 d’Exosens, disponible dans son intégralité en français, contient le rapport financier annuel 2025 du Groupe, le rapport de gestion du Groupe, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, le descriptif du programme de rachat d’actions et le rapport de durabilité du Groupe.

Le Document d’enregistrement universel 2025 d’Exosens peut être consulté sur le site Internet de la Société (www.exosens.com) dans la rubrique Investisseurs/Informations réglementées, ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

La version anglaise du Document d’enregistrement universel 2025 d’Exosens sera disponible sur le site Internet de la Société (www.exosens.com) prochainement.

À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS : ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations: www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Pièce jointe