VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 02/03/2026 ET LE 06/03/2036

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 02/03/2026 ET LE 06/03/2026

Meudon (France), le 9 mars 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).





Jour de la transaction



Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 02/03/2026 128 500 19,4604 XPAR 03/03/2026 119 727 19,2009 XPAR 03/03/2026 25 000 19,2356 CEUX 04/03/2026 102 000 19,4165 XPAR 05/03/2026 165 734 19,2811 XPAR 05/03/2026 14 266 19,2026 CEUX 06/03/2026 27 397 19,0482 CEUX 06/03/2026 99 792 19,0315 XPAR 682 416 19,2719

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr





