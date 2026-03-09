EssilorLuxottica: Disclosure of transactions in own shares

Paris, France (March 9, 2026 - 6:00 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders’ Meeting on April 30, 2025, EssilorLuxottica declares that from March 2, 2026, to March 4, 2026, inclusive, the following share buybacks were carried out:

Name of the issuerIdentity code of the issuerDay of the transactionIdentity code of the financial
instrument		Total daily volume (in
number of shares)		Daily weighted average
purchase price of the shares (€) *		Market (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/03/2026FR0000121667192,092220.7574XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/03/2026FR0000121667109,275220.7354DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/03/2026FR000012166718,618220.7527TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/03/2026FR000012166724,046220.7618AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4903/03/2026FR0000121667202,687216.9015XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4903/03/2026FR0000121667114,528216.8759DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4903/03/2026FR000012166719,465216.9161TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4903/03/2026FR000012166725,013216.8982AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4904/03/2026FR0000121667211,612218.9825XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4904/03/2026FR0000121667118,411219.0290DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4904/03/2026FR000012166719,905219.0319TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4904/03/2026FR000012166725,713219.0175AQE
 TOTAL1,081,365218.8532 

* Rounded to four decimal places

