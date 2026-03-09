Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 9 mars 2026

Au 6 mars 2026, Société Générale a réalisé 65,6% du rachat d’actions au titre de la distribution ordinaire 2025 annoncée le 6 février 2026*.

Les achats d’actions réalisés** du 2 au 6 mars 2026 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 6 février 2026 le lancement, le 9 février 2026, d’un rachat d’actions de 1 462 M EUR.
** Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025, relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.
Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 2 au 6 mars 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Code identifiant marché
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU412-mars-26FR0000130809406 55071,2759XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU412-mars-26FR0000130809233 37971,2705CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU412-mars-26FR000013080934 58871,2708TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU412-mars-26FR000013080941 59071,2708AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU413-mars-26FR0000130809412 49267,3964XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU413-mars-26FR0000130809239 09567,3836CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU413-mars-26FR000013080935 49567,3905TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU413-mars-26FR000013080942 28667,3931AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU414-mars-26FR0000130809423 09669,6548XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU414-mars-26FR0000130809242 57269,6825CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU414-mars-26FR000013080936 29769,5225TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU414-mars-26FR000013080942 25069,5626AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU415-mars-26FR0000130809424 66169,8010XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU415-mars-26FR0000130809237 62569,8078CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU415-mars-26FR000013080936 21269,8202TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU415-mars-26FR000013080941 61969,8231AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU416-mars-26FR0000130809419 84167,0324XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU416-mars-26FR0000130809232 37967,0254CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU416-mars-26FR000013080937 00367,0407TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU416-mars-26FR000013080941 07667,0446AQEU
   TOTAL3 660 10669,0270 

Société Générale
Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

  • La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.
  • La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.
  • La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.


Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

