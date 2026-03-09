Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 9 mars 2026

Au 6 mars 2026, Société Générale a réalisé 65,6% du rachat d’actions au titre de la distribution ordinaire 2025 annoncée le 6 février 2026*.

Les achats d’actions réalisés** du 2 au 6 mars 2026 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 6 février 2026 le lancement, le 9 février 2026, d’un rachat d’actions de 1 462 M EUR.

** Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025, relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 2 au 6 mars 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 2-mars-26 FR0000130809 406 550 71,2759 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 2-mars-26 FR0000130809 233 379 71,2705 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 2-mars-26 FR0000130809 34 588 71,2708 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 2-mars-26 FR0000130809 41 590 71,2708 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 3-mars-26 FR0000130809 412 492 67,3964 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 3-mars-26 FR0000130809 239 095 67,3836 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 3-mars-26 FR0000130809 35 495 67,3905 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 3-mars-26 FR0000130809 42 286 67,3931 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 4-mars-26 FR0000130809 423 096 69,6548 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 4-mars-26 FR0000130809 242 572 69,6825 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 4-mars-26 FR0000130809 36 297 69,5225 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 4-mars-26 FR0000130809 42 250 69,5626 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-mars-26 FR0000130809 424 661 69,8010 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-mars-26 FR0000130809 237 625 69,8078 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-mars-26 FR0000130809 36 212 69,8202 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-mars-26 FR0000130809 41 619 69,8231 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-mars-26 FR0000130809 419 841 67,0324 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-mars-26 FR0000130809 232 379 67,0254 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-mars-26 FR0000130809 37 003 67,0407 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-mars-26 FR0000130809 41 076 67,0446 AQEU TOTAL 3 660 106 69,0270

