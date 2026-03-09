Valdybos parengti sprendimų projektai 2026 m. kovo 31 d. vyksiančiam AB Artea banko eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

Pateikiami valdybos parengti sprendimų projektai 2026 m. kovo 31 d. vyksiančio AB Artea banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas, Finansų tarnybos vadovas

tel. +370 610 44447, tomas.varenbergas@artea.lt

Priedai


Attachments

1.Konsoliduotoji vadovybės ataskaita 2.Nepriklausomo auditoriaus išvada 3.Tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada 4.Išrašas_Extract_ST protokolas_SC minutes_LT_EN 5.Pelno paskirstymo projektas 6.Audito rekomendacijos dėl audito įmonės 7.Atlygio politika_nauja versija 8.Atlygio politika_lyginamoji 9.Aiškinamasis raštas dėl atlygio politikos pakeitimų 10.Aiškinamas raštas apie pokyčius stebėtojų taryboje 11.Informacija apie kandidatą į stebėtojų tarybos narius E. Eidimtaitė 12.Informacija apie kandidatą į stebėtojų tarybos narius U. Lackschewitz VAS sprendimų_projektai_LT_2026 abarteabankas-2025-12-31-lt
