Valdybos parengti sprendimų projektai 2026 m. kovo 31 d. vyksiančiam AB Artea banko eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

Pateikiami valdybos parengti sprendimų projektai 2026 m. kovo 31 d. vyksiančio AB Artea banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Priedai
- 1.Konsoliduotoji vadovybės ataskaita
- 2.Nepriklausomo auditoriaus išvada
- 3.Tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada
- 4.Išrašas_Extract_ST protokolas_SC minutes_LT_EN
- 5.Pelno paskirstymo projektas
- 6.Audito rekomendacijos dėl audito įmonės
- 7.Atlygio politika_nauja versija
- 8.Atlygio politika_lyginamoji
- 9.Aiškinamasis raštas dėl atlygio politikos pakeitimų
- 10.Aiškinamas raštas apie pokyčius stebėtojų taryboje
- 11.Informacija apie kandidatą į stebėtojų tarybos narius E. Eidimtaitė
- 12.Informacija apie kandidatą į stebėtojų tarybos narius U. Lackschewitz
- VAS sprendimų_projektai_LT_2026
- abarteabankas-2025-12-31-lt