CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S10-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 9 mars 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 02/03/2026 FR0000044323 44 136,36 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 03/03/2026 FR0000044323 56 137,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 04/03/2026 FR0000044323 69 137,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 05/03/2026 FR0000044323 70 137,82 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 06/03/2026 FR0000044323 0 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 2/3/26 10:49 FR0000044323 136 EUR 1 XPAR OD_8yoy2Vf-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 2/3/26 10:49 FR0000044323 136 EUR 15 XPAR OD_8yoy2V7-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 2/3/26 12:37 FR0000044323 136 EUR 12 XPAR OD_8ypP5Ty-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 2/3/26 15:13 FR0000044323 137 EUR 16 XPAR OD_8yq2QBE-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 3/3/26 8:35 FR0000044323 137,02 EUR 56 XPAR OD_8yuGj99-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/3/26 8:05 FR0000044323 137 EUR 17 XPAR OD_8yzzosX-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/3/26 10:11 FR0000044323 137 EUR 52 XPAR OD_8z0VSjZ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/3/26 8:01 FR0000044323 137,48 EUR 9 XPAR OD_8z5pKZn-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/3/26 9:52 FR0000044323 137,5 EUR 16 XPAR OD_8z6HGoc-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/3/26 10:57 FR0000044323 138 EUR 16 XPAR OD_8z6XdL6-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/3/26 11:03 FR0000044323 138 EUR 27 XPAR OD_8z6Yz9j-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/3/26 11:12 FR0000044323 138 EUR 2 XPAR OD_8z6bKKl-00 Annulat

ion

Pièce jointe