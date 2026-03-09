Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

2 au 6 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-02 FR0004125920 2741 79,489694 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-02 FR0004125920 9026 79,437414 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-02 FR0004125920 1795 79,468273 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-02 FR0004125920 17353 79,411073 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-03 FR0004125920 2858 77,243212 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-03 FR0004125920 10000 77,294715 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-03 FR0004125920 2000 77,289600 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-03 FR0004125920 24256 77,165248 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-04 FR0004125920 2883 77,587530 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-04 FR0004125920 9950 77,547945 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-04 FR0004125920 1995 77,545163 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-04 FR0004125920 19901 77,568778 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-05 FR0004125920 2966 76,659541 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-05 FR0004125920 9746 76,765822 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-05 FR0004125920 1978 76,624924 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-05 FR0004125920 33894 76,539267 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-06 FR0004125920 3000 75,166383 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-06 FR0004125920 9940 75,181761 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-06 FR0004125920 1965 75,164224 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-06 FR0004125920 19880 75,191625 XPAR TOTAL 188 127 77,106814

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

