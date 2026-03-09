Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 mars 2026

Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
2 au 6 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-02FR0004125920274179,489694AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-02FR0004125920902679,437414CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-02FR0004125920179579,468273TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-02FR00041259201735379,411073XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-03FR0004125920285877,243212AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-03FR00041259201000077,294715CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-03FR0004125920200077,289600TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-03FR00041259202425677,165248XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-04FR0004125920288377,587530AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-04FR0004125920995077,547945CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-04FR0004125920199577,545163TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-04FR00041259201990177,568778XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-05FR0004125920296676,659541AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-05FR0004125920974676,765822CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-05FR0004125920197876,624924TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-05FR00041259203389476,539267XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-06FR0004125920300075,166383AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-06FR0004125920994075,181761CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-06FR0004125920196575,164224TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-06FR00041259201988075,191625XPAR
   TOTAL188 12777,106814 
       

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com   

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/12/2025
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

