Síminn hf. – Framboð til stjórnar og í tilnefningarnefnd

Aðalfundur Símans hf. verður haldinn fimmtudaginn 12. mars 2026 kl. 16:00 að Hilton Reykjavík Nordica (Vox Club), Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Framboðsfrestur til stjórnar rann út þann 7. mars sl. kl. 16:00.
Framboð til stjórnar
Eftirtaldir einstaklingar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins:
- Arnar Þór Másson
- Bjarni Þorvarðarson
- Jón Sigurðsson
- Sigrún Ragna Ólafsdóttir
- Valgerður Halldórsdóttir
Er það mat stjórnar að framboðin séu gild sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga. Í samræmi við samþykktir félagsins skulu fimm stjórnarmenn kjörnir af aðalfundi á hverju ári og er því sjálfkjörið í stjórnina.
Framboð í tilnefningarnefnd
Eftirtaldir aðilar hafa verið tilnefndir til setu í tilnefningarnefnd:
- Eyjólfur Árni Rafnsson
- Jensína Kristín Böðvarsdóttir
- Steinunn Kristín Þórðardóttir
Í samræmi við samþykktir félagsins skulu þrír nefndarmenn kjörnir af aðalfundi á hverju ári og er því sjálfkjörið í nefndina.
Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar og tilnefningar í tilnefningarnefnd er að finna í skýrslu tilnefningarnefndar sem er að finna inn á heimasíðu Símans: https://www.siminn.is/fjarfestar/hluthafafundir.
Skráning á fundinn hefst klukkan 15.30 á fundardegi og verða atkvæðaseðlar og önnur gögn afhent á fundarstað frá þeim tíma. Skráningu lýkur klukkan 16.00 þegar fundur hefst.