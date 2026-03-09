L’entrepreneur Yanik Guillemette annonce un investissement dans Hikerkind, une marque premium dédiée à la randonnée et à la communauté des femmes en plein air

MONTRÉAL, 09 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entrepreneur technologique et investisseur canadien Yanik Guillemette annonce aujourd’hui un investissement en tant que seed investor dans Hikerkind , une entreprise émergente spécialisée dans les vêtements et l’univers lifestyle premium dédiés aux femmes passionnées de randonnée et de plein air.

L’investissement s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds pré-amorçage (pre-seed) de 2 millions de dollars américains, réalisée aux côtés de la plateforme d’investissement Sweater Ventures, dont le fonds Cashmere Fund participe également à l’opération. Hikerkind a récemment remporté la seconde édition du concours entrepreneurial Barnburner startup pitch competition , organisé par Sweater Ventures, qui lui a valu un investissement initial de 250 000 dollars.

Fondée avec la mission de redéfinir l’expérience de la randonnée pour les femmes, Hikerkind développe une marque premium combinant vêtements techniques, contenu éditorial et communauté engagée autour du plein air et de l’aventure.

« L’essor des marques axées sur la communauté représente l’une des tendances les plus intéressantes de l’économie numérique actuelle. Hikerkind se distingue par une vision claire : créer un univers authentique et inclusif pour les femmes passionnées de randonnée et d’exploration », a déclaré Yanik Guillemette .

« En tant que passionné de randonnée moi-même, cet investissement a également une dimension personnelle. Les montagnes offrent une perspective unique sur l’entrepreneuriat : endurance, vision à long terme et capacité d’avancer même lorsque le chemin devient abrupt. »

Dans le cadre de cette levée de fonds, les investisseurs ont participé à une ronde pre-seed de 2 millions de dollars, avec un plafond de valorisation de 8 millions de dollars. Les capitaux serviront notamment à accélérer le développement de la marque, la croissance de la communauté et l’expansion des collections de produits.

Cet investissement vient s’ajouter au portefeuille d’investissements de Yanik Guillemette , qui comprend notamment des participations dans plusieurs entreprises innovantes, dont FranShares et Bezel.

L’entrepreneur poursuit une stratégie d’investissement axée sur les entreprises émergentes dans les domaines de la technologie, des plateformes numériques et des marques innovantes.

Une photographie de Yanik Guillemette au sommet de l’Acropole des Draveurs, dans la région de Charlevoix au Québec, accompagne le communiqué afin d’illustrer son attachement personnel au plein air et à la randonnée.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur technologique et investisseur canadien. Il soutient la création et la croissance d’entreprises émergentes et participe activement au développement de nouvelles solutions technologiques et commerciales.

À propos de Hikerkind

Hikerkind est une marque lifestyle premium et une communauté dédiée aux femmes passionnées de randonnée et d’activités de plein air. L’entreprise développe des produits et du contenu visant à rendre l’expérience du plein air plus accessible, inclusive et inspirante pour les femmes.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/043d3b00-6a7b-47dc-96d4-2326756aa772