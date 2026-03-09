Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées entre le 2 et le 6 mars 2026

Paris – 9 mars 2026

Programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.

Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Nom du PSICode identifiant du PSIDevise
Publicis Groupe SA2138004KW8BV57III342FR0000130577BOFA SECURITIES EUROPE SA549300FH0WJAPEHTIQ77EUR

Nombre total d'actions rachetées par place de marché:

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR)Montant brut journalier d'acquisition (EUR)Code identifiant marché
PUBLICIS GROUPEFR000013057702/03/202672 36174,44665 387 030,42XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057702/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057702/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057702/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057703/03/202672 95473,07525 331 128,14XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057703/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057703/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057703/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057704/03/202672 42973,66485 335 467,80XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057704/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057704/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057704/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057705/03/202669 82275,24235 253 567,87XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057705/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057705/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057705/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057706/03/202667 66775,79745 128 982,67XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057706/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057706/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057706/03/2026---TQEX
* arrondi à quatre décimales Total:355 23374,419326 436 191,20 

propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.
