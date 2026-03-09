Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées entre le 2 et le 6 mars 2026
Paris – 9 mars 2026
Programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.
Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Nom du PSI
|Code identifiant du PSI
|Devise
|Publicis Groupe SA
|2138004KW8BV57III342
|FR0000130577
|BOFA SECURITIES EUROPE SA
|549300FH0WJAPEHTIQ77
|EUR
Nombre total d'actions rachetées par place de marché:
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Jour de la transaction
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR)
|Montant brut journalier d'acquisition (EUR)
|Code identifiant marché
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|02/03/2026
|72 361
|74,4466
|5 387 030,42
|XPAR
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|02/03/2026
|-
|-
|-
|CEUX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|02/03/2026
|-
|-
|-
|AQEU
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|02/03/2026
|-
|-
|-
|TQEX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|03/03/2026
|72 954
|73,0752
|5 331 128,14
|XPAR
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|03/03/2026
|-
|-
|-
|CEUX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|03/03/2026
|-
|-
|-
|AQEU
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|03/03/2026
|-
|-
|-
|TQEX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|04/03/2026
|72 429
|73,6648
|5 335 467,80
|XPAR
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|04/03/2026
|-
|-
|-
|CEUX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|04/03/2026
|-
|-
|-
|AQEU
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|04/03/2026
|-
|-
|-
|TQEX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|05/03/2026
|69 822
|75,2423
|5 253 567,87
|XPAR
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|05/03/2026
|-
|-
|-
|CEUX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|05/03/2026
|-
|-
|-
|AQEU
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|05/03/2026
|-
|-
|-
|TQEX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|06/03/2026
|67 667
|75,7974
|5 128 982,67
|XPAR
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|06/03/2026
|-
|-
|-
|CEUX
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|06/03/2026
|-
|-
|-
|AQEU
|PUBLICIS GROUPE
|FR0000130577
|06/03/2026
|-
|-
|-
|TQEX
|* arrondi à quatre décimales
|Total:
|355 233
|74,4193
|26 436 191,20
À propos de Publicis Groupe - The Power of One
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | X: @PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!
Contacts Publicis Groupe
|Amy Hadfield
|Directrice de la Communication
|+ 33 1 44 43 70 75
|amy.hadfield@publicisgroupe.com
|Jean-Michel Bonamy
|Relations investisseurs
|+ 33 1 44 43 74 88
|jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com
|Carla Foucaud
|Relations investisseurs
|+ 44 20 7830 3710
|carla.foucaud@publicisgroupe.com
Pièce jointe