Rapport Therapeutics与Tenacia Biotechnology宣布达成大中华区RAP-219开发与商业化战略合作

此次合作依托Tenacia在中枢神经系统（CNS）药物开发与商业化方面的专长，加速RAP-219在美国及全球的开发进程

Tenacia获得大中华区RAP-219开发和商业化的独家权利，针对病症包括局灶性发作癫痫和双相躁狂等适应症

Rapport将获得2000万美元的现金预付款，最高可达3.08亿美元的潜在开发与商业化里程碑款项及其他付款，以及个位数中段到十几中段的分级特许权使用费

波士顿和上海, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于为神经和精神疾病患者发现并开发小分子精准药物的临床阶段生物技术公司Rapport Therapeutics, Inc.（Nasdaq：RAPP）（以下简称“Rapport”）与致力于为医疗需求未得到充分满足的神经疾病患者开发创新疗法的商业化阶段生物制药公司Tenacia Biotechnology (Hong Kong) Co., Ltd（以下简称“Tenacia”）今日宣布达成合作，授予Tenacia在大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）开发及商业化RAP-219的独家权利。

RAP-219是一种潜在的首创TARPγ8特异性AMPA受体负变构调节剂，作为Rapport不断扩展的神经科学产品组合的一部分进行开发，其适应症包括局灶性发作癫痫（FOS）、原发性全面强直-阵挛发作癫痫以及双相躁狂。 2025年9月，Rapport公布了RAP-219在耐药性局灶性发作癫痫患者中开展的2a期试验结果。 在该试验中，与基线相比，RAP-219使长程发作（作为临床癫痫发作减少的客观脑电图生物标志物）在统计学上显著减少，且与基线相比，临床癫痫发作在统计学上显著减少并具有临床意义。 RAP-219总体耐受性良好。 将开展两项针对FOS的RAP-219全球注册试验，预计2026年第二季度启动3期计划。 Tenacia在大中华区的专业优势将扩大RAP-219的全球覆盖范围，并通过在Tenacia主导下于中国增设3期临床试验点，加速针对FOS的RAP-219开发进程。

根据协议条款，Rapport可获得2000万美元的预付款，并可获得总计约3.08亿美元的潜在开发与商业化里程碑款项及其他付款，以及RAP-219在中国内地、香港、澳门和台湾净销售额从个位数中段到十几中段的分级特许权使用费。 Tenacia将负责RAP-219在大中华区的开发与商业化，而Rapport保留全球其他所有地区的权益。

Rapport首席执行官Abraham N. Ceesay表示：“与Tenacia的此次合作，是RAP-219全球开发以及我们精准神经科学产品组合推进过程中的重要一步。 Tenacia在大中华区CNS药物开发与商业化领域拥有深厚专长，我们相信，凭借Tenacia强大的本土研究者网络，将加速RAP-219的研发进程，并使全球更多患者能够获得这一潜在同类最优疗法。 该协议还通过非稀释性资本增强了我们的财务状况，使我们能够在保持严谨且具资本效益的战略的同时，继续投资于我们的最高优先级项目。 我们期待与Tenacia团队紧密合作，共同推进RAP-219的研发进程，充分释放其全球潜力。”

Tenacia首席执行官Xiaoxiang Chen表示：“大中华区在癫痫和双相情感障碍的创新治疗方面仍存在巨大的未满足需求。 RAP-219是一种极具差异化且前景广阔的潜在疗法，其在FOS方面已展现出令人信服的数据，并在多种神经和精神疾病领域具有重大潜力。 我们与Rapport的合作标志着Tenacia的一个重要里程碑，且与我们现有的研发管线具有高度协同效应。 凭借我们在CNS疾病领域的开发与商业化能力，我们期待加速RAP-219的研发进程，并尽快将这一重要疗法带给大中华区的患者。 ”

Goldman Sachs & Co. LLC担任Rapport的财务顾问，Goodwin Procter LLP担任其法律顾问；Ropes & Gray担任Tenacia的法律顾问。

关于RAP-219

RAP-219是一种潜在的首创性、处于临床阶段的TARPγ8特异性AMPA受体（AMPAR）负变构调节剂（NAM）。 AMPAR在中枢神经系统中广泛分布，而受体相关蛋白（RAP）TARPγ8仅在特定脑区表达，包括海马体和新皮层，这些区域正是局灶性癫痫发作的常见起源部位。 相比之下，TARPγ8在后脑的表达极少，而传统神经科学药物的药效往往因作用于后脑而引发难以耐受的不良反应。 基于这种精准作用机制，公司认为RAP-219有望展现出与传统神经科学药物截然不同的特性。 鉴于AMPA生物学在多种神经系统疾病中的作用以及TARPγ8的选择性靶向特性，公司认为RAP-219具有“一款产品涵盖整个研发管线”的潜力，并正在评估该化合物作为局灶性发作癫痫、原发性全面性强直阵挛发作癫痫、双相情感障碍及周围神经病理性疼痛患者潜在治疗方案的可行性。

关于Rapport Therapeutics

Rapport Therapeutics是一家处于临床阶段的生物技术公司，致力于为患有神经系统疾病和精神疾病的患者发现并开发小分子精准药物。 公司创始人针对大脑中受体相关蛋白（RAP）的功能取得了开创性发现，这些发现构成了Rapport公司RAP技术平台的基础。 该平台采用差异化方法，开发具有精准治疗潜力的小分子候选药物，有望克服传统神经药物研发的诸多局限。 除双相躁狂外，Rapport的精准神经科学研发管线以癫痫领域为核心，涵盖局灶性发作癫痫和原发性全面性强直阵挛发作癫痫。 该公司还依托该平台推进其他发现及临床前项目，包括慢性疼痛、偏头痛以及听觉和前庭功能障碍领域。

关于Tenacia Biotechnology

Tenacia由Bain Capital于2022年创立，是一家处于商业化阶段的生物制药公司，致力于为患有未被充分满足治疗需求的神经系统疾病患者开发创新疗法。 Tenacia经验丰富的管理团队兼具跨国药企与生物技术公司的数十年药物开发经验。 他们对复杂疾病生物学的深刻理解以及对患者未满足需求的洞察，使Tenacia得以构建一个高效的神经科学研发平台，并在推进新型疗法方面取得了卓越成绩。 在创始人及战略投资者Bain Capital的大力支持下，凭借其可观的初始投资、长期承诺以及广泛的生命科学领域人脉网络，Tenacia有望成为中国领先的神经科学公司，在坚守对患者坚定承诺的同时，为股东创造巨大价值。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933年证券法》第27A条及《1934年证券交易法》第21E条（均经修订）所界定的“前瞻性陈述”。 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“目标”、“将”等词和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。 这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下方面的明确或暗示性陈述：与Tenacia的合作及其预期和潜在收益（包括可能收到的潜在开发与商业化里程碑付款）；RAP-219针对局灶性发作癫痫、原发性全面性强直阵挛发作癫痫及双相躁狂治疗的临床开发情况（包括正在进行和计划开展的临床试验的启动、时间安排、进展及结果）；对RAP-219疗效、耐受性及商业潜力的预期；Rapport公司RAP技术平台的潜力；以及对Rapport公司资金使用、费用支出及财务成果的预期。

前瞻性陈述基于管理层当前的预期，但可能受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能对Rapport的业务、经营成果、财务状况和股票价值产生负面影响。 可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括：与公司研发活动相关的风险；Rapport执行其战略的能力，包括能否（若能）在预期时间范围内获得必要的监管批准；临床前和临床开发活动相关的不确定性；公司依赖第三方开展临床试验、生产候选产品以及在获批后开发和商业化候选产品；Rapport吸引、整合和留住关键人才的能力；与公司财务状况相关的风险，以及为完成开发活动并在候选产品获批后将其商业化而需要大量额外资金的风险；与美国Food and Drug Administration及同等外国监管机构的监管动态和审批流程相关的风险；与建立和维护Rapport知识产权保护相关的风险；与Rapport候选产品竞争格局相关的风险；以及公司10-K表年度报告和最近10-Q表季度报告“风险因素”部分所述的其他风险，还有Rapport随后向证券交易委员会提交的文件中对潜在风险、不确定性及其他重要因素的讨论。 任何前瞻性陈述仅代表Rapport截至当前的观点，不应被视为代表其在后续任何日期的观点。 Rapport明确声明，除法律要求外，公司无义务或承诺公开更新或修订本文件中任何前瞻性陈述，以反映其预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化；同时，公司主张援引1995年《私人证券诉讼改革法案》中关于前瞻性陈述的“安全港”保护条款。

