Scenic Group anuncia la próxima fase de crecimiento de su flota con tres nuevos barcos fluviales de lujo

HOLLYWOOD, Florida, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Scenic Group ha anunciado otra importante expansión de su flota, con tres nuevos barcos fluviales de lujo que se incorporarán a su galardonado portafolio. Esto incluye un nuevo Emerald Star-Ship y dos Scenic Space-Ships ultra lujosos, ampliando su presencia en Europa y Asia en 2027 y 2028.

El anuncio llega en un momento en que 2026 marca los 40 años de innovación de Scenic Group, un hito que subraya el liderazgo continuo y la visión de la empresa dentro de la industria global de cruceros fluviales y de yates de lujo.

Glen Moroney, presidente y fundador de Scenic Group, afirmó:

“Nuestro compromiso de añadir tres nuevos barcos fluviales para las marcas Scenic y Emerald Cruises refleja nuestra confianza en la fuerte demanda de nuestro enfoque único hacia los cruceros de lujo. Con Scenic Ikon actualmente en construcción para su entrega en 2028 y cinco yates y barcos fluviales de Emerald Cruises ya confirmados, este anuncio marca la siguiente fase de nuestro crecimiento estratégico de flota. Al poner el diseño y la construcción de estos nuevos barcos fluviales bajo la experiencia de nuestro equipo en MKM Yachts, podemos aplicar los mismos exigentes mismos estándares, así como la innovación y los principios de diseño que han respaldado el éxito de Scenic Group durante los últimos 40 años”.

Emerald Nova – lanzamiento en junio de 2027 en el río Duero

Diseñado específicamente para el río Duero, Emerald Nova se unirá a Emerald Radiance en Portugal, introduciendo un itinerario más largo que explora con mayor profundidad la región. Emerald Nova operará dos itinerarios, brindando a los huéspedes más opciones y flexibilidad para descubrir Portugal.

El crucero Douro Highlights: Porto, Salamanca & el Wine Valley, de 11 días, explorará ciudades vibrantes y paisajes de viñedos, complementados con actividades como caminatas guiadas y kayak.

Scenic Aria – lanzamiento en septiembre de 2027 en el río Duero

El ultra lujoso Scenic Aria se unirá a Scenic Azure en Portugal, operando dos itinerarios emblemáticos: el Unforgettable Douro de 11 días y el Delightful Douro de 8 días. Los huéspedes disfrutarán de más oportunidades para experimentar el cautivador río Duero y algunos de los cruceros más completos con todo incluido en Europa.

Scenic Spirit II – lanzamiento a principios de 2028 en el río Mekong

Tras un período de fuerte crecimiento de la demanda, Scenic ampliará su flota en el río Mekong, que atraviesa Vietnam y Camboya. Scenic Spirit II ofrecerá aún más oportunidades para que los huéspedes descubran la riqueza cultural, los paisajes serenos y la vida auténtica del sudeste asiático.

Este anuncio se suma a los nuevos barcos previamente confirmados por Scenic Group, entre ellos Emerald Astra, que se lanzará en mayo de 2026 en los ríos Rin, Meno y Danubio, y Emerald Lumi, que debutará en el río Sena en Francia en 2027.

Junto con el lanzamiento de nuevos yates de lujo Emerald Kaia a partir de abril de 2026, Emerald Raiya en 2027 y Emerald Xara en 2028, además de Scenic Ikon en 2028, este compromiso de construir más embarcaciones representa la fase de crecimiento de flota más significativa de Scenic Group en casi una década.

Adicionalmente

Scenic Aria y Emerald Nova ya están disponibles para la venta.

Scenic Spirit II está disponible para pre-registro y se abrirá a la venta una vez que se anuncie el despliegue de cruceros fluviales en Asia 2028-2029 a mediados de este año.

Acerca de Scenic Group

Durante 40 años, Scenic Group ha redefinido los viajes de lujo, obteniendo reconocimiento mundial por sus galardonados cruceros fluviales, experiencias íntimas en yates y viajes terrestres cuidadosamente diseñados. Con un portafolio de marcas reconocidas — Scenic Luxury Cruises & Tours, Emerald Cruises & Tours y Mayflower Cruises & Tours — Scenic Group ofrece experiencias transformadoras que brindan acceso incomparable a algunos de los destinos más impresionantes del mundo en los siete continentes.



Los cruceros fluviales ultra lujosos de Scenic Luxury Cruises & Tours recorren Europa y el sudeste asiático, ofreciendo viajes de cinco estrellas verdaderamente todo incluido que elevan el arte de viajar. En los océanos, Scenic Eclipse, The World’s First Discovery Yachts™, son pioneros en los cruceros de expedición y descubrimiento, combinando exploración e indulgencia con yates de última generación que permiten a los huéspedes explorar regiones polares remotas y destinos aislados en los siete continentes, mientras disfrutan de gastronomía de clase mundial, amplias experiencias de bienestar y un servicio personalizado. Con lanzamiento previsto para 2028, Scenic Ikon se unirá a la flota de Discovery Yachts como un buque ultra lujoso de próxima generación diseñado para la exploración polar y de aguas cálidas, ofreciendo diseño superior, experiencias inmersivas y lujo todo incluido en 21 países y 110 puertos durante su temporada inaugural.



Tras celebrar una década de excelencia en 2024, Emerald Cruises & Tours continúa ampliando su flota de innovadores barcos en los ríos del mundo y yates oceánicos de lujo. Emerald Azzurra y Emerald Sakara estarán acompañados por Emerald Kaia en la primavera de 2026, ampliando aún más la experiencia de cruceros en yate de lujo con itinerarios por el Mediterráneo, el Adriático, el Caribe y Centroamérica, así como Seychelles y el océano Índico. Además, Emerald Astra, que debutará en la primavera de 2026 como el décimo Emerald Star-Ship de la flota fluvial, elevará la reconocida experiencia de cruceros fluviales de Emerald. De cara a 2027, el undécimo Star-Ship, Emerald Lumi, marcará la primera navegación de la marca por el río Sena, ofreciendo cruceros de ida y vuelta desde París. La flota seguirá creciendo con Emerald Raiya (2027) y Emerald Xara (2028), que ofrecerán nuevos itinerarios boutique en superyates en destinos de aguas cálidas.



El compromiso de Scenic Group con la innovación y con superar las expectativas garantiza que cada viaje — ya sea por río, mar o tierra — ofrezca momentos de asombro y cree recuerdos que perduren toda la vida.



Para más información, ver los itinerarios disponibles o para asegurar un espacio en un próximo viaje, visite www.scenicusa.com o www.emeraldcruises.com . Los huéspedes también pueden llamar a Scenic al (844) 788-7985 o a Emerald Cruises al (844) 428-8389, o contactar a su asesor de viajes de preferencia. Los archivos en alta resolución se pueden solicitar comunicándose con el contacto a continuación.



