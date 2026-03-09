Scenic Group Introduz Próxima Fase de Crescimento da Frota com Três Novos Navios Fluviais de Luxo

HOLLYWOOD, Flórida, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Scenic Group anuncia outra expansão significativa da frota, com três novos navios fluviais de luxo a serem incluídos no seu premiado portfólio. Um Emerald Star-Ship e dois Scenic Space-Ships ultraluxuosos, irão ampliar sua presença na Europa e na Ásia em 2027 e 2028.

O anúncio surge num ano em que o Scenic Group comemora 40 anos de inovação, um marco que ressalta a liderança e a visão contínuas da empresa no setor global de cruzeiros fluviais e de iates de luxo.

Glen Moroney, Presidente e Fundador do Scenic Group, disse: “Nosso compromisso com o lançamento de mais três novos navios fluviais com as marcas Scenic e Emerald Cruises é um exemplo da confiança que temos na forte demanda pela nossa abordagem exclusiva de cruzeiros de luxo. Com a entrega do Scenic Ikon prevista para 2028 e cinco iates e navios fluviais da Emerald Cruises já confirmados, este anúncio marca a próxima fase do crescimento estratégico da nossa frota. Ao confiar o projeto e a construção desses novos navios fluviais à expertise da nossa equipe na MKM Yachts, podemos aplicar os mesmos padrões rigorosos, inovação e princípios de design que proporcionaram o sucesso do Scenic Group nos últimos 40 anos.”

Emerald Nova – lançamento em junho de 2027 no rio Douro

Construído especificamente para o rio Douro, o Emerald Nova se juntará ao Emerald Radiance em Portugal, introduzindo um itinerário mais extenso que explora mais profundamente a região. O Emerald Nova terá dois itinerários, oferecendo aos hóspedes mais opções e flexibilidade para conhecer Portugal.

Destaques do Douro de 11 dias: O cruzeiro Porto, Salamanca e Vale do Vinho visitará cidades vibrantes e paisagens vinícolas, complementadas por opções de atividades como caminhadas com guias e caiaque.

Scenic Aria – lançamento em setembro de 2027 no rio Douro

O ultraluxuoso Scenic Aria irá se juntar ao Scenic Azure em Portugal, em dois itinerários exclusivos, o Unforgettable Douro de 11 dias e o Delightful Douro de 8 dias. Os hóspedes terão mais oportunidades de vivenciar o fascinante Rio Douro e os cruzeiros com tudo incluído mais completos da Europa.

Scenic Spirit II - lançamento no início de 2028 no rio Mekong

Diante do crescimento significativo da demanda, o Scenic expande sua frota no rio Mekong, navegando pelo Vietnã e Camboja. O Scenic Spirit II oferecerá ainda mais oportunidades para os hóspedes descobrirem as riquezas culturais, as paisagens serenas e a vida autêntica do Sudeste Asiático.

Este anúncio complementa os novos navios previamente confirmados pelo Scenic Group, incluindo o Emerald Astra, lançado em maio de 2026 no Reno, Meno e Danúbio, e o Emerald Lumi, que fará sua estreia no rio Sena na França em 2027.

Juntamente com o lançamento dos novos iates de luxo Emerald Kaia em abril de 2026, Emerald Raiya em 2027. Emerald Xara em 2028, e o Scenic Ikon em 2028, esse compromisso com a construção de mais navios representa uma fase de crescimento mais significativa da frota do Scenic Group em quase uma década.

IMAGENS AQUI - https://www.dropbox.com/scl/fo/vr9khnmo4i0j1vjen2ybl/AC66DbVNKRDYhZNej0ZK8fM?rlkey=08nr71t2cg1akmo897w4radnn&e=2&st=y0k2o82z&dl=0

Além disso,

O Scenic Aria e o Emerald Nova já estão com vendas abertas.

O Scenic Spirit II já está disponível para pré-registro e será aberto para venda assim que anunciarmos a programação de cruzeiros fluviais na Ásia para 2028-2029, em meados deste ano.

Sobre o Scenic Group

Há mais de 40 anos o Scenic Group redefine as viagens de luxo, conquistando reconhecimento mundial pelos seus premiados cruzeiros fluviais, experiências intimistas em iates e roteiros terrestres meticulosamente planejados. Com um portfólio de marcas renomadas – Scenic Luxury Cruises & Tours, Emerald Cruises & Tours e Mayflower Cruises & Tours – o Scenic Group oferece experiências transformadoras que proporcionam acesso incomparável aos destinos mais deslumbrantes do mundo, em todos os sete continentes.

Os cruzeiros fluviais de ultraluxo da Scenic Luxury Cruises & Tours percorrem a Europa e o Sudeste Asiático, oferecendo viagens cinco estrelas com tudo incluído que elevam a arte de viajar a um novo patamar. Nos oceanos, o Scenic Eclipse, o primeiro Discovery Yachts™ do mundo, é pioneiro em cruzeiros de expedição e descobertas -- exploração com requinte em iates de última geração para que os hóspedes possam explorar regiões polares remotas e destinos isolados nos sete continentes, tudo isso acompanhado de uma gastronomia de categoria internacional, experiências de bem-estar abrangentes e serviço personalizado. Com lançamento previsto para 2028, o Scenic Ikon integrará a frota da Discovery Yacht como uma embarcação de ultraluxo de última geração, projetada para exploração em águas polares e quentes, oferecendo design sofisticado, experiências imersivas e tudo incluído em 21 países e 110 portos na sua temporada inaugural.

Comemorando uma década de excelência em 2024, a Emerald Cruises & Tours continua a expandir sua frota de navios inovadores nos rios e iates de luxo nos oceanos do mundo. Os iates Emerald Azzurra e Emerald Sakara serão acompanhados pelo Emerald Kaia na primavera de 2026, ampliando ainda mais a experiência de cruzeiros de luxo com itinerários pelo Mediterrâneo, Adriático, Caribe, América Central, Seychelles e Oceano Índico. Além disso, o Emerald Astra, com estreia prevista para a primavera de 2026 como o 10º Emerald Star-Ship da frota fluvial, elevará ainda mais a renomada experiência de cruzeiros fluviais Emerald. Em 2027, o 11º Star-Ship, Emerald Lumi, marcará a estreia da marca no Rio Sena, com cruzeiros de ida e volta partindo de Paris. A frota crescerá ainda mais com o Emerald Raiya (2027) e o Emerald Xara (2028), oferecendo novos itinerários exclusivos em superiates em destinos de águas mornas.

O compromisso do Scenic Group com a inovação e a superação de expectativas garante que cada viagem – seja por rio, oceano ou terra – proporcione momentos de encantamento e crie memórias para a vida toda.

Para mais informações, viagens disponíveis ou reservas em uma próxima viagem, visite www.scenicusa.com ou www.emeraldcruises.com . Os hóspedes também podem ligar para a Scenic pelo telefone (844) 788-7985 ou para a Emerald Cruises pelo telefone (844) 428-8389 ou entrar em contato com seu agente de viagens preferido. Arquivos em alta resolução podem ser solicitados através do contato abaixo.

