Sambaex celebra marco de 1 milhão de usuários no Brasil após quatro meses de operação

RIO DE JANEIRO, Brazil, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A plataforma de ativos digitais Sambaex anunciou recentemente um importante marco em sua expansão internacional: em apenas quatro meses desde o lançamento oficial de suas operações no Brasil, o número de usuários registrados já ultrapassou a marca de 1 milhão. O rápido crescimento demonstra o forte interesse do público brasileiro por soluções digitais inovadoras voltadas ao mercado de criptoativos e investimentos tecnológicos.









Desde sua entrada no mercado brasileiro, a Sambaex tem se destacado por oferecer uma experiência simplificada e acessível, permitindo que novos usuários explorem o universo dos ativos digitais de maneira prática e intuitiva. A empresa afirma que seu foco principal é ampliar o acesso à tecnologia financeira, proporcionando ferramentas modernas e suporte educacional para investidores iniciantes e experientes.

Outro passo importante para consolidar sua presença no país foi a disponibilização oficial do aplicativo Sambaex nas principais lojas digitais do mundo. Atualmente, o aplicativo já pode ser baixado tanto no Google Play quanto na Apple App Store, permitindo maior segurança, conveniência e confiabilidade aos usuários brasileiros.

Como parte de sua estratégia de aproximação com a comunidade local, a Sambaex também realizou recentemente um evento presencial na cidade do Rio de Janeiro. O encontro reuniu usuários, parceiros e entusiastas do setor digital, oferecendo palestras educativas, demonstrações da plataforma e oportunidades de interação direta com a equipe da empresa. Segundo os organizadores, o evento teve como objetivo fortalecer a transparência e promover a educação financeira no ecossistema digital.





Representantes da Sambaex destacaram que o Brasil é considerado um mercado estratégico para o crescimento global da empresa, devido à rápida adoção de tecnologias financeiras e ao crescente interesse da população por alternativas digitais de investimento.

A empresa afirma que continuará investindo em inovação tecnológica, expansão de serviços e iniciativas educacionais ao longo de 2026, buscando consolidar sua posição como uma das plataformas digitais em crescimento na América Latina.

Com resultados expressivos em curto prazo e uma base de usuários em rápida expansão, a Sambaex sinaliza que pretende ampliar ainda mais sua presença regional, promovendo novos eventos, parcerias e recursos que fortaleçam a experiência dos usuários no mercado digital.





Company: Sambaex

Contact Person: lucas

Email: business@sambaex.com

Website: http://www.sambaex.com

Telephone: +55 32999504890

City: Rio de Janeiro

