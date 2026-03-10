Mowi kjøper Torghatten Aquas oppdrettsvirksomhet på sjø

(Bergen, 10. mars 2026) Mowi har inngått avtale om kjøp av Torghatten Aquas oppdrettsvirksomhet i sjø og styrker sin posisjon i Nord-Norge og produksjonsområde 8 ytterligere.

Gjennom oppkjøpet av Nova Sea i fjor tok Mowi over en eierandel på 33,34% i Torghatten Aqua. Torghatten Aqua er et oppdrettskonsern i produksjonsområde 8 i Nord-Norge som driver med en rekke aktiviteter, blant annet utleie av oppdrettstillatelser og lokaliteter til skoledrift, landbasert lakseoppdrett og konsulentvirksomhet.

Mowi har nå inngått en avtale med Torghatten Aqua om å overta totalt 3,37 tillatelser, tilsvarende 2 628 tonn maksimalt tillat biomasse. Avtalen omfatter 1,37 kommersielle tillatelser, 1 visningstillatelse og 1 undervisningstillatelse. Mowi forventer at tillatelsene vil bidra med totalt om lag 4 500 tonn årlig produksjon.

– Torghattens oppdrettsvirksomhet passer svært godt sammen med Mowi Norge Region Nord og vil ytterligere befeste Mowis ledende posisjon i Nord-Norge. Avtalen vil samtidig styrke vår tilstedeværelse i produksjonsområde 8 - et av verdens beste områder for oppdrett - som allerede er et kjerneområde for Mowi Nord, og støtter opp om Mowis langsiktige strategi om volumvekst på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Som en del av avtalen vil Mowi tilbakeføre sin eierandel på 33,34% i Torghatten Aqua, slik at selskapet kan utvikle sine aktiviteter utenfor sjøvannsdriften som en frittstående virksomhet. Netto kontantvederlag fra Mowi til Torghatten Aqua er på 293 millioner kroner (26 millioner euro), som betales ved gjennomføring av transaksjonen.

Transaksjonen er betinget godkjenning fra Konkurransetilsynet og andre standard gjennomføringsbetingelser.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 605 000 tonn sløyd vekt i 2026 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 12 500 mennesker i 26 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2025 var på 5,7 milliarder euro (67 milliarder kroner).

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.