Lerøy Seafood Group ASA: Godkjent grunnprospekt for notering av grønt obligasjonslån

Finanstilsynet har 6. februar 2026 godkjent grunnprospekt med vedlegg utarbeidet av Lerøy Seafood Group ASA (Selskapet) i forbindelse med notering på Oslo Børs av Selskapets senior usikrede grønne obligasjonslån på NOK 500 millioner.

Obligasjonslånet ble utstedt 1. oktober 2025 og har ISIN NO0013669804. Noteringen på Oslo Børs legger til rette for omsetning i annenhåndsmarkedet.

Grunnprospektet med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets nettside:

https://www.leroyseafood.com/no/investor/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sjur S. Malm, CFO Lerøy Seafood Group ASA, telefon +47 41 77 20 20

Ole Risøy, Head of Finance & IR Lerøy Seafood Group ASA, telefon +47 91 53 73 18

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5‑12.

Vedlegg