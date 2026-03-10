OSE Immunotherapeutics confirme Marc Le Bozec comme Directeur Général pour mener la prochaine phase de croissance stratégique

Nantes, France, 10 mars 2026 – 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) annonce aujourd’hui la transition de Marc Le Bozec de Directeur Général par intérim à Directeur Général permanent, avec effet immédiat. M. Le Bozec occupait le poste de Directeur Général par intérim depuis le 2 octobre 2025.

A l’issue d’un examen approfondi des candidatures internes et externes, et sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d'administration a confirmé à l'unanimité la nomination de Marc Le Bozec au poste de Directeur Général permanent.

Dr Markus Cappel, Président du Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics, a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer la nomination permanente de Marc au poste de Directeur Général. Depuis sa prise de fonction par intérim, Marc a fait preuve de la vision stratégique et du leadership nécessaires pour naviguer dans un secteur complexe. Sa parfaite compréhension de notre pipeline et sa capacité à fédérer les équipes autour d’une mission commune ont été exemplaires. Le Conseil d'administration est pleinement aligné sur la vision de Marc visant à transformer nos actifs en succès commerciaux, et nous sommes convaincus que son leadership permettra de créer une valeur significative pour nos actionnaires, et surtout pour les patients qui attendent nos innovations. »

Marc Le Bozec, Directeur Général d’OSE Immunotherapeutics, a ajouté : « Je suis profondément honoré et enthousiaste de diriger OSE Immunotherapeutics à un moment aussi crucial de notre parcours. Nous sommes à un point de transition où notre excellence scientifique se traduit par des étapes cliniques et commerciales déterminantes. Mon objectif est clair : accélérer le développement de nos thérapies de rupture et faire en sorte que nos nouveaux médicaments parviennent aux patients qui en ont besoin le plus rapidement possible. OSE dispose d’un moteur de R&D impressionnant et d’un pipeline au potentiel transformateur. Je me réjouis de travailler aux côtés de Markus, du Conseil d'administration et de nos équipes talentueuses pour libérer la pleine valeur de ces actifs. »

Un engagement renouvelé envers les patients

Cette nomination renforce la mission fondamentale d’OSE : apporter des traitements susceptibles de transformer la vie des patients confrontés à d’importants besoins médicaux non satisfaits. La Société reste pleinement engagée dans le développement de nouvelles immunothérapies dans les domaines de l'immuno-oncologie et de l'immuno-inflammation, avec un focus sur la médecine de précision et le développement clinique centré sur le patient.

La politique de rémunération de M. Le Bozec au titre de son mandat de Directeur Général, telle que déterminée par le Conseil d'administration sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, sera publiée dans le Document d'Enregistrement Universel 2025 de la Société et soumise au vote de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d'aujourd'hui et de demain.

