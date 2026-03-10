Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787
Fra 2. mars til 6. mars 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 555.717 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 306,3305 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|2. mars
|OSE
|110.150
|304,3689
|33.526.234,34
|CEUX
|TQEX
|3. mars
|OSE
|109.200
|311,0016
|33.961.374,72
|CEUX
|TQEX
|4. mars
|OSE
|117.000
|301,2493
|35.246.168,10
|CEUX
|TQEX
|5. mars
|OSE
|111.017
|303,8296
|33.730.250,70
|CEUX
|TQEX
|6. mars
|OSE
|108.350
|311,6665
|33.769.065,28
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|555.717
|306,3305
|170.233.093,13
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|2.025.058
|269,8767
|546.516.000,58
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|2.025.058
|269,8767
|546.516.000,58
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|2.580.775
|277,7263
|716.749.093,71
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|2.580.775
|277,7263
|716.749.093,71
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 63.106.987 egne aksjer, tilsvarende 2,47% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 53.483.528 egne aksjer. tilsvarende 2,09% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg