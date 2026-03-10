Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787

Fra 2. mars til 6. mars 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 555.717 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 306,3305 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 2. mars OSE 110.150 304,3689 33.526.234,34 CEUX TQEX 3. mars OSE 109.200 311,0016 33.961.374,72 CEUX TQEX 4. mars OSE 117.000 301,2493 35.246.168,10 CEUX TQEX 5. mars OSE 111.017 303,8296 33.730.250,70 CEUX TQEX 6. mars OSE 108.350 311,6665 33.769.065,28 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 555.717 306,3305 170.233.093,13 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 2.025.058 269,8767 546.516.000,58 CEUX TQEX Totalt 2.025.058 269,8767 546.516.000,58 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 2.580.775 277,7263 716.749.093,71 CEUX TQEX Totalt 2.580.775 277,7263 716.749.093,71





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 63.106.987 egne aksjer, tilsvarende 2,47% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 53.483.528 egne aksjer. tilsvarende 2,09% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

