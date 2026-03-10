Vect-Horus nomme Claudia Fromond au poste de Directrice de la Recherche et Développement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Experte dans le domaine des biotechnologies bénéficiant d’une riche expérience dans la supervision de la stratégie R&D en immuno-oncologie et dans le domaine des maladies immunitaires.

Une expertise reconnue en matière de programmes de pointe allant de la découverte au développement clinique précoce.

Cette nomination renforce le leadership de Vect-Horus dans une phase de croissance et de développement de l’entreprise.





Marseille, France, 10 mars, 2026 - Vect-Horus, une société privée de biotechnologie qui conçoit et développe des vecteurs permettant l’adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d’agents d’imagerie, a annoncé aujourd’hui la nomination de Claudia Fromond, PhD, en qualité de Directrice de la Recherche et Développement (R&D).

Claudia Fromond, figure de référence en matière de pharmacologie et des sciences translationnelles possède une vaste expérience en recherche et développement. Elle a supervisé avec succès plusieurs programmes novateurs, de la découverte à la demande d'autorisation de nouveau médicament (IND) et au développement clinique précoce, dont un portefeuille de sept programmes IND qui ont atteint la phase 1/2. Claudia Fromond a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine de la R&D, notamment celui de responsable de la recherche translationnelle et des biomarqueurs cliniques chez Advesya, puis directrice de la médecine préclinique et translationnelle chez OSE Immunotherapeutics, directrice de la pharmacologie chez Ablynx-Sanofi et responsable de la biologie et de la pharmacologie chez Inventiva Pharma. Claudia Fromond est titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire de l'Institut Pasteur, à Paris, et de la Fondation Oswaldo Cruz, à Rio de Janeiro.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Claudia au poste de directrice de la R&D qui apporte 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. La Recherche et Développement de pointe est au cœur de la mission de Vect-Horus dont l’objectif est de permettre l'administration ciblée de médicaments à travers les barrières biologiques », a déclaré Alexandre Tokay, cofondateur et Président de Vect-Horus. « Claudia est une scientifique chevronnée dans la gestion de projets de R&D et l'élaboration de stratégies de R&D dans de nombreux domaines. Je suis convaincu que son expertise et sa vision seront essentielles pour faire progresser notre technologie et développer nos collaborations externes. »

Claudia Fromond a déclaré : « Je suis ravie de rejoindre Vect Horus, acteur majeur dans le domaine de l'administration de médicaments au système nerveux central. L'approche pionnière de l'entreprise en matière de franchissement des barrières biologiques et son engagement à faire progresser les thérapies innovantes créent ainsi un environnement exceptionnel pour l'innovation scientifique. Je me réjouis de travailler avec l’équipe et de poursuivre le développement des stratégies R&D fondées sur la collaboration et l'excellence scientifique. »

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. La preuve de concept de cette technologie a déjà été établie dans des modèles animaux utilisant différentes molécules vectorisées. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. La société a 45 employés (essentiellement en R&D) et a sécurisé 42 millions d'euros en fonds propres et subventions.

Pour plus d’information, n’hésitez à consulter notre site www.vect-horus.com et à nous suivre sur LinkedIn

