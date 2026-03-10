Update: Dėl AB „Ignitis grupė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

2026 m. vasario 25 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba, priėmė sprendimą sušaukti Grupės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – EVAS).
Grupės valdybos 2026 m. kovo 10 d. siūlymu ir sprendimu EVAS darbotvarkė papildyta 5 klausimu: Dėl pritarimo 2026 m. kovo 9 d. AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimui ir pavedimo valdybai įgyvendinti su šiuo sprendimu susijusius veiksmus.
2026 m. kovo 9 d. Grupė gavo Lietuvos Respublikos, t. y. 74,99 proc. Grupės akcijų valdančio daugumo akcininko (toliau - Daugumos akcininkas), kurio teises įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija atnaujintą lūkesčių raštą (toliau - Lūkesčių raštas). Jame išreikštas lūkestis dėl strateginių krypčių tęstinumo ir nustatyti nauji prioritetai. Vienas iš naujųjų Grupės strateginių prioritetų, numatytų Lūkesčių rašte, yra naujų verslo modelių diegimas, siekiant didinti energijos paklausą ir skatinti didelės energetinės paklausos verslų pritraukimą į Lietuvą, prioritetą teikiant duomenų centrams.
Atsižvelgiant į Daugumos akcininko Grupei keliamus lūkesčius, Grupės valdyba patvirtino naujos Grupės komercinės veiklos – duomenų centrų vystymo – įvedimą, siekiant ieškoti galimybių potencialaus partnerio pritraukimui šiai veiklai vykdyti ateityje. Šiam tikslui Grupė ketina įsteigti naują Grupės tiesiogiai valdomą uždarąją akcinę bendrovę, kuri vykdytų šią naują komercinę veiklą.
EVAS įvyks 2026 m. kovo 25 d., 15:00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 14:15 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 14:45 val. (Vilniaus laiku).
EVAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:
- dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai;
- dėl AB „Ignitis grupė“ 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
- dėl 2025 m. AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo;
- dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. vasario 24 d. sprendimams;
- dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. kovo 9 d. sprendimui ir pavedimo valdybai įgyvendinti su šiuo sprendimu susijusius veiksmus.
Dėl Grupės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų EVAS pateikimo
Išklausiusi Grupės vadovo ir Grupės valdybos pateiktą informaciją, atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus („KPMG Baltics”, UAB) išvadą bei į Grupės audito ir rizikos komiteto veiklos ataskaitą konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje, Grupės stebėtojų taryba teikia pasiūlymus EVAS:
- pritarti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai ir informacijai apie atlygį, kaip konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai;
- tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
- paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.
Stebėtojų taryba pateikė teigiamą atsiliepimą Grupės valdybos 2026 m. vasario 24 d. sprendimams.
Taip pat, stebėtojų taryba ypatingai gerai įvertino Grupės valdybos ir Grupės vadovo veiklą bei Grupės veiklos strategijos įgyvendinimą.
Detali informacija apie EVAS, įskaitant sprendimų projektus su jų pagrindimu ir balsavimo biuletenį, yra pateikiama šio pranešimo prieduose.
