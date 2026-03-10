Rettelse: Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i Kreditbanken A/S

Rettelse: Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i Kreditbanken A/S

Rettelse: Kategori ændret fra intern viden til ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner.

