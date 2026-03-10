AB Akola group valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

2026 m. kovo 10 d. AB Akola group valdyba, įgyvendindama 2025 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl savų akcijų (ISIN kodas LT0000128092) įsigijimo, priėmė sprendimą supirkti savas paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė lygi 0,29 Eur. Savų akcijų įsigijimui AB Akola group turi sudariusi rezervą. Akcijų supirkimo procedūros įgyvendinimas vyks atvirkštinio olandiško aukciono principu („Dutch“ aukcionas).
Įsigijimo sąlygos:
Akcijų supirkimo terminas: 2026 m. kovo 16 d. – 2026 m. kovo 20 d.
Maksimalus iš akcijų pardavėjų bendrai įsigyjamų akcijų kiekis: 500 000 vnt.
Galimi akcijų įsigijimo kainos siūlymo taškai (pasirinkti vieną iš galimų): 1,75 EUR, 1,78 EUR arba 1,81 EUR už 1 akciją. Galutinė pirkimo kaina nustatoma vieningos kainos būdu ir yra lygi mažiausiai kainai, už kurią emitentas gali įsigyti tikslinį akcijų skaičių.
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų suma: iki 905 000 eurų.
Aukciono tipas: ”Atviras”.
Pavedimų pateikimas: nuo 10:00 iki 16:00 EET kiekvieną aukciono dieną, nuo 10:00 iki 15:30 EET paskutinę aukciono dieną.
Alokacijų principas: jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, pirmumo teisė parduoti akcijas bus suteikiama mažesnę kainą pasiūliusiems akcijų pardavėjams. Esant situacijai, kai akcijų pardavėjų, pasiūliusių vienodą kainą, apetitas viršija maksimalų iš akcijų pardavėjų bendrai įsigyjamų akcijų kiekį, akcijų pardavimo siūlymai bus alokuojami proporcingai.
Sandorių vykdymo laikas: 2026 m. kovo 20 d. 15:45 EET.
Atsiskaitymas už supirktas akcijas: 2026 m. kovo 24 d.
„Savų akcijų supirkimas yra aiškus kapitalo paskirstymo sprendimas, rodantis vadovybės pasitikėjimą bendrovės strategija, veiklos rezultatais ir ilgalaike verte bei signalizuojantis rinkai, kad dabartinė akcijų kaina, vadovybės vertinimu, gali nevisiškai atspindėti bendrovės ilgalaikį vertės kūrimo ir grąžos akcininkams potencialą. Investuotojai tai dažnai vertina kaip pasitikėjimo signalą – vadovybė prisiima tą pačią ekonominę riziką ir siekia tos pačios ilgalaikės vertės kūrimo kaip ir akcininkai“, – sako Mažvydas Šileika, AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms.
Kilus klausimams dėl AB Akola group savų akcijų supirkimo galima kreiptis į UAB FMĮ „Orion Securities“.
Perleidžiant (parduodant) AB Akola group savas akcijas užtikrinamos lygios galimybės visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403