Acronis gibt neue #TeamUp-Partnerschaft in der Schweiz mit Hockey Club Davos AG und COOQIE bekannt

SCHAFFHAUSEN, Schweiz, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acronis, ein weltweit führender Anbieter für Cyber Protection, gibt eine neue dreijährige #TeamUp-Partnerschaft in der Schweiz mit der Hockey Club Davos AG (HCD) und dem Schweizer IT-Dienstleister COOQIE bekannt.

Als Cybersecurity-Partner wird Acronis integrierte Cybersicherheits- und Datenschutzlösungen bereitstellen, um die IT-Infrastruktur der Hockey Club Davos AG zu schützen. COOQIE fungiert dabei als Acronis Delivery Partner und unterstützt die Implementierung sowie den laufenden Betrieb der Lösungen. Die Zusammenarbeit stärkt die digitale Resilienz des HCD zum Start in die Playoffs der Schweizer National League.

„Wir freuen uns sehr, unsere #TeamUp-Präsenz in der Schweiz und im gesamten DACH-Raum gemeinsam mit der Hockey Club Davos AG und COOQIE weiter auszubauen“, sagt Markus Fritz, General Manager DACH bei Acronis. „Sportorganisationen sind denselben sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen ausgesetzt wie jedes andere Unternehmen. Ein robuster Schutz ist daher entscheidend, um den Betrieb, sensible Daten und die Geschäftskontinuität sicherzustellen. Gemeinsam mit COOQIE stellen wir integrierte Cyber-Protection-Lösungen bereit, die Risiken reduzieren und gewährleisten, dass der HCD während der Playoffs und darüber hinaus sicher und zuverlässig arbeiten kann.“

Der 1921 gegründete HCD gehört zu den traditionsreichsten und erfolgreichsten Eishockeyclubs der Schweiz und spielt in der Schweizer National League. Mit seiner langen Geschichte und treuen Fangemeinde bleibt der HCD eine prägende Kraft im Schweizer Eishockey und hat sich frühzeitig für die Playoffs dieser Saison qualifiziert.

„Diese Partnerschaft mit Acronis und COOQIE stärkt unsere IT-Basis zu einem wichtigen Zeitpunkt der Saison“, sagt Ivan Fanconi, Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für die IT-Infrastruktur der Hockey Club Davos AG. „Sichere und resiliente Systeme sind entscheidend dafür, wie wir als professioneller Club arbeiten. Mit der Technologie von Acronis und der Expertise von COOQIE stärken wir unsere Infrastruktur, um sowohl unsere sportlichen Ambitionen als auch den täglichen Geschäftsbetrieb optimal zu unterstützen.“

COOQIE ist bereits Partner der Hockey Club Davos AG und erweitert nun im Rahmen des #TeamUp-Programms seine Rolle als Acronis Delivery Partner des Clubs. COOQIE implementiert und betreibt die Acronis-Lösungen und stellt integrierte Backup-, Disaster-Recovery- und Cybersicherheits-Services bereit, die speziell auf die Anforderungen des Clubs zugeschnitten sind.

„Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Hockey Club Davos AG durch die Kooperation mit Acronis weiter auszubauen“, sagt Goran Plavšic von COOQIE. „Als Delivery Partner von Acronis sind wir für die Implementierung und den Betrieb der Cyber-Protection-Umgebung des Clubs verantwortlich und sorgen dafür, dass seine Systeme sicher, resilient und auf die Anforderungen eines professionellen Sportbetriebs ausgerichtet sind.“

IT-Service-Provider sind eingeladen, dem Acronis #TeamUp Program beizutreten und Cyber Protection-Lösungen von Acronis für internationale professionelle Spitzenteams bereitzustellen.

Über COOQIE

Mit Hauptsitz in Altendorf (SZ) ist COOQIE ein führender IT-Service- und Outsourcing-Partner, der sich auf die Entwicklung sicherer, resilienter und moderner IT-Umgebungen spezialisiert hat. In einer digitalen Welt, die von wachsender Komplexität geprägt ist, sorgt das Unternehmen dafür, dass Technologie nicht zum strategischen Engpass wird, sondern als Motor für Wachstum wirkt.

Was COOQIE in einer Branche mit hoher Fluktuation besonders auszeichnet, ist die außergewöhnliche Erfahrung seines Kernteams. Als schlanker und agiler Partner vereint das Unternehmen mehr als ein Jahrhundert an gemeinsamer Berufserfahrung. Diese „Veteranenperspektive“ ermöglicht es COOQIE, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und zu lösen – und dabei traditionelle Schweizer Werte mit erstklassiger technischer Expertise zu verbinden.

Für Schweizer KMU, die ihre Geschäftsprozesse zukunftssicher aufstellen möchten, bietet COOQIE mehr als klassische Managed Services: Das Unternehmen schafft Vertrauen und Sicherheit durch einen Partner, der bereits nahezu jede Herausforderung der IT-Praxis erlebt und gemeistert hat.

Über Hockey Club Davos AG

Der HCD gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Eishockeyclubs der Schweiz und genießt durch den Spengler Cup auch internationale Aufmerksamkeit. Das Streben nach nachhaltigem Erfolg sowie Werte wie Bodenständigkeit und zielorientierte Zusammenarbeit prägen die tägliche Arbeit des Clubs. Der HCD ist stark in der Region verwurzelt und beschäftigt 74 Festangestellte, 27 Teilzeitmitarbeitende und 278 Mitarbeitende im Stundenlohn sowie knapp 300 Funktionäre während der Saison.

Über Acronis

Acronis ist ein globales Unternehmen für Cyber Protection, das direkt integrierte Cyber Security, Data Protection und Endpunkt-Verwaltung für Managed Service Provider (MSPs), kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie IT-Abteilungen von Großunternehmen bereitstellt. Die Lösungen von Acronis sind hocheffizient und darauf ausgelegt, moderne Cyberbedrohungen zu identifizieren, zu verhindern, zu erkennen, darauf zu reagieren, sie zu beseitigen und sich mit minimalen Ausfallzeiten von ihnen zu erholen. Dank diesem vollständigen Ansatz werden die Datenintegrität und Kontinuität des Geschäftsbetriebs gewährleistet. Acronis bietet die umfassendste Sicherheitslösung auf dem Markt für MSPs mit seiner speziellen Fähigkeit, die Anforderungen von diversifizierten und dezentralen IT-Umgebungen zu bedienen.

Acronis ist ein Schweizer Unternehmen, das 2003 in Singapur gegründet wurde und weltweit 15 Niederlassungen und Mitarbeiter in über 50 Ländern hat. Acronis Cyber Protect ist in 26 Sprachen in 150 Ländern verfügbar und wird von über 20.000 Service Providern zum Schutz von über 750.000 Unternehmen eingesetzt. Erfahren Sie mehr unter www.acronis.com.

