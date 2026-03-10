EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2026

EfTEN Real Estate Fund AS teenis veebruaris 2 742 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on 4 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris peamiselt seoses büroosegmendi üüritulu suurenemisega.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli veebruaris 2 276 tuhat eurot, s.o 32 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris peamiselt seoses kontserni madalamate haldus- ja üldkuludega.

2026. aasta esimese kahe kuuga on kontsern teeninud 5,48 miljonit eurot üüritulu (7,0% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal) ja 4,5 miljonit eurot EBITDA-d (7,8% rohkem kui eelmisel aastal). Fondi üüritulu ja EBITDA on kasvanud peamiselt seoses hooldekodude segmendi uute investeeringutega, Paemurru logistikakeskuse lisandumisega, Mustika keskuse paremate tulemustega ning ka seoses büroosegmendi vakantsuse vähenemisega ning indekseerimistega.

Selle aasta kahe kuuga on kontsern teeninud 2,36 miljonit eurot korrigeeritud rahavoogu, mis on 29% (530 tuhat eurot) rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kontserni intressikulud on selle aasta esimesel kahel kuul kokku 1,04 miljonit eurot, mis on 193 tuhat eurot (16%) madalamad, võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Fondi tütarettevõtete laenude kaalutud keskmine intressimäär oli veebruari lõpuks 3,99%, mis on 0,59 protsendipunkti madalam võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas veebruaris 894 tuhande euro võrra, ulatudes kuu lõpuks koos lühiajaliste hoiustega 22,65 miljoni euroni.

Fondi puhasväärtus aktsia kohta oli 28.02.2026 seisuga 20,5978 eurot ning EPRA NRV 21,5619 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas veebruaris tavapäraselt 0,7%.

