Investeringsforeningen Falcon Invest - Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen Falcon Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og vedtægterne.

Årsrapporten for 2025 blev fremlagt og godkendt, herunder anvendelsen af årets resultat i foreningens akkumulerende afdelinger. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Jes Damsted, Steen Jørgensen og Kirsten Hede, der alle var på valg, blev genvalgt til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør