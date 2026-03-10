VILVI Group konsoliduoti pardavimai 2026 m. vasario mėnesį

VILVI Group, kurią sudaro AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“, SIA „Baltic Dairy Board“ ir nuo 2026 sausio mėn. 16 d. prie Grupės prisijungę UAB „Marijampolės pieno konservai“, 2026 m. vasario mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 25.39 mln. Eur arba 14.8% didesnės nei 2025 m. vasario mėnesį. Konsoliduoti Grupės pardavimai 2026 m. sausio - vasario mėn. buvo 52.46 mln. EUR arba 11.8% didesni negu per tą patį laikotarpį 2025 m.
