Sanoma Oyj, sijoittajauutinen, 10.3.2026 klo 11.00

Sanoma ostaa Mr. Chaddin, hollantilaisen tutorointialustan

Sanoma on ostanut Mr. Chaddin, hollantilaisen tutorointialustan, sen perustajalta ja muilta osakkeenomistajilta. Mr. Chadd täydentää Sanoman yksilöllisen oppimisen tarjoomaa kouluille sen ytimen, eli painettujen ja digitaalisten oppimateriaalien ulkopuolelle tarjoamalla Hollannin perus- ja toisen asteen opetussuunnitelman mukaista integroitua ja digitaalista tukea oppimiseen. Mr. Chaddin alusta yhdistää tekoälypohjaisen opastuksen akateemisesti koulutettuihin valmentajiin ja vahvistaa siten kotitehtävien tuen ja luokkahuonetyöskentelyn välistä yhteyttä. Yritysosto tukee Sanoman strategiaa kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaansa mm. laajentamalla tuotevalikoimaa nykyisissä toimintamaissa ja muokkaamalla K12-koulutuksen kehitystä kohti yksilöllistä oppimista.

Mr. Chaddin liikevaihto oli n. miljoona euroa vuonna 2025. Alustaa on käyttänyt jo yli 140 000 toisen asteen ja ammatillisen koulutuksen oppilasta. Mr. Chaddin perustaja jatkaa Sanoma Learningin palveluksessa yritysoston jälkeen.

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.