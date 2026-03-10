OSW se expande en España mediante una inversión estratégica en Soleme

MADRID, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (One Stop Warehouse), la división global de distribución de energía renovable del Grupo OSW, ha entrado oficialmente en el mercado español mediante una inversión estratégica en Soleme, una reputada empresa española de distribución de energía solar con más de 20 años de actividad local.

Esta estrategia combina la fortaleza de la cadena de suministro global y las capacidades del ecosistema de OSW con la profunda experiencia local, las relaciones de confianza con los clientes y la credibilidad consolidada en el mercado de Soleme. Por parte de OSW, esta unión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de soluciones solares y de almacenamiento de energía en toda España y en las regiones vecinas.

España representa uno de los mercados de energía solar más dinámicos de Europa, respaldado por sólidos recursos, ambiciosos objetivos de transición energética y una creciente adopción de soluciones de energía distribuida. A través de su inversión en un distribuidor local de prestigio, OSW refuerza su compromiso a largo plazo con el mercado regional y su apoyo a los instaladores con productos fiables, un suministro estable y servicios profesionales.

«OSW tiene como objetivo apoyar a los instaladores y socios locales en este momento vital de aceleración de la transición energética», afirmó Andy Cheng, director ejecutivo de OSW Distribution. «La sólida reputación de Soleme en el mercado español, su conocimiento local y la confianza de sus clientes, combinados con la red global y las capacidades operativas de OSW, crean una base sólida para el crecimiento a largo plazo en España. Esperamos dar la bienvenida a más socios locales con ideas afines para que se unan a OSW y, juntos, ampliar así la presencia global de la energía limpia».

Refuerzo de la presencia de OSW en Europa

La entrada en España supone otro hito clave en la expansión internacional de OSW Distribution. OSW inició sus operaciones de distribución en los Países Bajos y Polonia a finales de 2022, entró en Estados Unidos en 2023 y se expandió a México en 2025. La entrada en España diversifica aún más la presencia de OSW en Europa y amplía su cobertura del mercado de la zona.

«Esta alianza con OSW representa un avance estratégico para Soleme. Al combinar nuestra experiencia técnica y nuestro profundo conocimiento del mercado local con la escala global y la solidez operativa de OSW, creamos una sólida plataforma para el crecimiento sostenible. Esta unión tiene como objetivo no solo liderar el mercado español, sino hacerlo preservando la integridad, la calidad del servicio y las estrechas relaciones con los clientes que definen a Soleme», afirmaron Emilio Oliver y Marc Reales, propietarios de Soleme.

OSW cree firmemente que las soluciones energéticas más destacadas se construyen con socios que comprenden la realidad de sus mercados locales. Durante años, OSW se ha comprometido a reforzar a sus excepcionales socios distribuidores de energía solar en todo el mundo. Ya sea a través de la colaboración en materia de equidad, el apoyo estratégico, la integración de la cadena de suministro o las capacidades digitales y tecnológicas avanzadas, OSW trabaja junto a sus socios para construir con ellos un ecosistema sólido y sostenible.

De cara al futuro, OSW tiene como objetivo entrar en Alemania y el Reino Unido en 2026. Estas expansiones previstas apoyarán una cobertura comercial integral en Europa oriental, occidental y meridional, consolidando la presencia de OSW en todos los principales mercados europeos.

Un enfoque como creadores de ecosistemas a largo plazo

OSW sigue posicionándose como un creador de ecosistemas a largo plazo en el ámbito de las energías renovables, conectando la distribución, las herramientas digitales y los servicios de valor añadido para prestar un mejor apoyo a los socios del sector. Esto incluye su plataforma de diseño solar gratuita, GreenSketch, pionera en el mundo. Esta inversión estratégica en España refleja la estrategia de crecimiento sostenible de OSW, impulsada por los principales mercados de energías renovables.



