OSW s’étend en Espagne grâce à un investissement stratégique dans Soleme

MADRID, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (One Stop Warehouse), branche mondiale de distribution d’énergies renouvelables du groupe OSW, a officiellement fait son entrée sur le marché espagnol grâce à un investissement stratégique dans Soleme, une société espagnole de distribution solaire bien établie, forte de plus de 20 ans d’activité locale.

Cette stratégie combine la puissance de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des capacités d’écosystème d’OSW avec l’expertise locale approfondie de Soleme, ses relations clients de confiance et sa crédibilité solidement établie sur le marché. Ensemble, les deux entreprises entendent répondre à la demande croissante de solutions solaires et de stockage d’énergie en Espagne et dans les régions voisines.

L’Espagne représente l’un des marchés solaires les plus dynamiques d’Europe, soutenu par des ressources naturelles importantes, des objectifs ambitieux de transition énergétique et une adoption croissante des solutions énergétiques décentralisées. Grâce à son investissement dans un distributeur local reconnu, OSW renforce son engagement à long terme sur le marché régional et vise à soutenir les installateurs avec des produits fiables, un approvisionnement stable et des services professionnels.

« OSW souhaite accompagner les installateurs et partenaires locaux à mesure que la transition énergétique s’accélère », a déclaré Andy Cheng, PDG d’OSW Distribution. « La solide réputation de Soleme sur le marché espagnol, sa connaissance du terrain et la confiance de ses clients, combinées au réseau mondial et aux capacités opérationnelles d’OSW, constituent une base solide pour une croissance à long terme en Espagne. Nous espérons accueillir davantage de partenaires locaux partageant les mêmes valeurs afin d’étendre ensemble l’empreinte mondiale de l’énergie propre. »

Renforcement de la présence européenne d’OSW

L’entrée sur le marché espagnol marque une nouvelle étape clé dans l’expansion internationale d’OSW Distribution. L’entreprise a lancé ses opérations de distribution aux Pays-Bas et en Pologne fin 2022, est entrée sur le marché américain en 2023, puis s’est étendue au Mexique en 2025. Cette implantation en Espagne diversifie davantage la présence européenne d’OSW et renforce sa couverture régionale.

« Cette alliance avec OSW représente une avancée stratégique pour Soleme. En combinant notre expertise technique et notre connaissance approfondie du marché local avec l’envergure mondiale et la solidité opérationnelle d’OSW, nous construisons une plateforme solide pour une croissance durable. Ensemble, nous visons non seulement à être leaders sur le marché espagnol, mais aussi à préserver l’intégrité, la qualité de service et la proximité avec nos clients qui caractérisent Soleme », ont souligné les propriétaires de Soleme, Emilio Oliver et Marc Reales.

OSW est convaincue que les meilleures solutions énergétiques se construisent avec des partenaires qui comprennent véritablement leurs marchés locaux. Depuis plusieurs années, l’entreprise s’engage à soutenir des partenaires de distribution solaire performants à travers le monde. Que ce soit par des collaborations capitalistiques, un soutien stratégique, l’intégration des chaînes d’approvisionnement ou des capacités numériques et informatiques avancées, OSW travaille aux côtés de ses partenaires pour co-construire un écosystème solide et durable.

À l’avenir, OSW prévoit également de s’implanter en Allemagne et au Royaume-Uni en 2026. Ces expansions devraient permettre d’assurer une couverture commerciale complète en Europe de l’Est, de l’Ouest et du Sud, établissant la présence d’OSW dans l’ensemble des principaux marchés européens.

Une approche d’écosystème à long terme

OSW continue de se positionner comme un constructeur d’écosystème à long terme dans le secteur des énergies renouvelables, en connectant distribution, outils numériques et services à valeur ajoutée pour mieux soutenir ses partenaires industriels. Cela inclut notamment sa plateforme gratuite de conception solaire, GreenSketch, une première mondiale dans ce domaine. Cet investissement stratégique en Espagne reflète la stratégie de croissance durable d’OSW, portée par les principaux marchés des énergies renouvelables.



Pour plus d’informations, veuillez contacter : media@osw.energy