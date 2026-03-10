OSW tar steget till Spanien med en strategisk investering i Soleme

MADRID, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (One Stop Warehouse), OSW Groups globala distributionskedja för förnybar energi har officiellt tagit steget in på den spanska marknaden via en strategisk investering i Soleme, ett väletablerat spanskt solenergiföretag med över 20 års lokal verksamhet.

Denna strategi kombinerar OSW:s globala styrka inom leveranskedjan och ekosystemkapacitet med Solemes omfattande lokala kunskaper, pålitliga kundrelationer och långvariga trovärdighet på marknaden. Tillsammans strävar OSW efter att tillgodose den växande efterfrågan på solenergi- och energilagringslösningar i Spanien och grannregioner.

Spanien är en av Europas mest dynamiska solenergimarknader, tack vare starka resurser, ambitiösa mål för energiomställningen och en ökande användning av distribuerade energilösningar. Via sin investering i en respekterad lokal distributör stärker OSW sitt långsiktiga engagemang på den regionala marknaden och sitt stöd till installatörer med pålitliga produkter, stabil leverans och professionella tjänster.

”OSW strävar efter att stödja lokala installatörer och partner i takt med att energiomställningen accelererar”, säger Andy Cheng, VD för OSW Distribution. ”Med Solemes goda anseende på den spanska marknaden, lokala kunskaper och kundernas förtroende, kombinerat med OSW:s globala nätverk och operativa kapacitet, lägger vi en solid grund för långsiktig tillväxt i Spanien. Vi ser fram emot att få arbeta med fler likasinnade lokala partner till OSW och tillsammans öka den globala spridningen av ren energi.”

Stärker OSW:s närvaro i Europa

Klivet in på den spanska marknaden är ytterligare en viktig milstolpe i OSW Distributions internationella utbredning. OSW startade sin distributionsverksamhet i Nederländerna och Polen i slutet av 2022, gick in på den amerikanska marknaden 2023 och fortsatte till Mexiko 2025. Steget in i Spanien diversifierar ytterligare OSW:s närvaro i Europa och fördjupar dess regionala marknadstäckning.

”Alliansen med OSW är ett strategiskt steg framåt för Soleme. När vi kombinerar vår tekniska expertis och omfattande kunskaper om den lokala marknaden med OSW:s globala skala och operativa styrka bygger vi en stark plattform för hållbar tillväxt. Tillsammans strävar vi inte bara efter att vara ledande på den spanska marknaden, utan även att göra det med samma integritet, servicekvalitet och nära kundrelationer som kännetecknar Soleme,” säger Solemes ägare Emilio Oliver och Marc Reales.

Vi på OSW är övertygade om att de bästa energilösningarna skapas tillsammans med partner som verkligen förstår sina lokala marknader. OSW har i åratal engagerat sig i arbetet med att stärka sina exceptionella solenergidistributionspartner över hela världen. Oavsett om det handlar om kapitalanförskaffning, strategiskt stöd, integration av leveranskedjan eller avancerade digitala och IT-funktioner, arbetar OSW tillsammans med sina partner för att tillsammans bygga ett starkt och hållbart ekosystem.

OSW siktar på att etablera sig i Tyskland och Storbritannien under 2026. Avsikten med dessa nya marknader är att stödja en omfattande försäljningsnärvaro i Östeuropa, Västeuropa och Sydeuropa, vilket etablerar OSW:s närvaro på alla större europeiska marknader.

En långsiktig ekosystemstrategi

OSW fortsätter att positionera sig som en långsiktig ekosystembyggare inom förnybar energi, som kopplar samman distribution, digitala verktyg och mervärdestjänster för att ge ett bättre stöd till branschpartner. Detta omfattar världens första kostnadsfria plattform för design av solenergi, GreenSketch. Den strategiska investeringen i Spanien speglar OSW:s strategi för hållbar tillväxt som drivs av de viktigaste marknaderna för förnybar energi.



Om du vill ha mer information kan du kontakta: media@osw.energy