RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2026-03-10
Start date2026-03-11
Maturity date2026-03-18
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn521.0
Total bid amount, SEK bn362.55
Accepted volume, SEK bn362.55
Number of bids14
Percentage allotted, %100.00



