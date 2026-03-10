Communiqué de presse

Eviden KMS désormais disponible sur AWS European Sovereign Cloud

Paris, France – 10 mars 2026 – Eviden, la branche produits d’Atos Group, leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd'hui la disponibilité de produits de cybersécurité sur l’AWS European Sovereign Cloud.

Partenaire de ce nouveau cloud européen indépendant, Eviden apporte son système de gestion externe des clés (EKM) basé sur un module européen souverain de sécurité matérielle (HSM) qui agit comme racine de confiance, la clé maîtresse étant conservée hors du cloud. Cette fonctionnalité garantit un niveau supplémentaire de confiance, libérant les charges de travail particulièrement sensibles de clients dont les exigences de souveraineté et de conformité sont parmi les plus strictes, et complète le portefeuille de services souverains d'Atos.

Eviden KMS est proposée dès à présent sur l’AWS European Sovereign Cloud, soutenant la croissance de sa base de clients européens. La solution d'Eviden offre une gestion souveraine du cycle de vie des clés de chiffrement by design, dès la phase de conception, tout en garantissant la sécurité, la disponibilité et les performances attendues par les clients d'AWS.

AWS European Sovereign Cloud est une offre de cloud souverain complète, exploitée de manière indépendante, soutenue par des contrôles techniques renforcés, des garanties souveraines et des protections juridiques conçues pour répondre aux besoins des gouvernements et entreprises européens. L'infrastructure européenne de cloud souverain d'AWS est située au sein de l'UE et fonctionne indépendamment des Régions AWS existantes.

L’AWS European Sovereign Cloud représente une avancée majeure pour les organisations qui suivent les règlementations de l'UE. Le KMS d'Eviden sur ce cloud indépendant permet aux clients d'exécuter leurs charges de travail les plus sensibles avec une autonomie opérationnelle et une localisation des données au sein de l'UE, sans compromis de performances. En combinant sa solution européenne souveraine de gestion externe des clés aux contrôles et garanties techniques d’AWS, Eviden soutient les enjeux de conformité et d’innovation permettant l’accélération de la transformation digitale de clients aux activités particulièrement exigeantes sur le plan réglementaire.

La disponibilité d'Eviden KMS sur AWS European Sovereign Cloud répond à un besoin crucial des organisations confrontées à des exigences réglementaires complexes et pour lesquelles l’autonomie opérationnelle au sein de l’UE et le recours à des solutions robustes sont essentiels.

Yann Vincent, responsable au niveau mondial des produits de cybersécurité Eviden, Atos Group, a déclaré : « Chez Eviden, nous sommes fiers de contribuer au renforcement de la souveraineté numérique européenne. Nous aidons les organisations à travers l'Europe à accéder aux plus hauts niveaux de confiance, d'autonomie et de contrôle sur leurs données. Cette annonce reflète notre engagement à fournir des solutions souveraines de bout en bout et consolide la position d'Eviden en tant qu'acteur européen de premier plan en matière de sécurité et d'innovation. »

Les clients peuvent dès aujourd’hui bénéficier d’un chiffrement externe européen de bout en bout sur l’AWS European Sovereign Cloud.

Eviden KMS sera présenté lors du AWS Summit à Paris le 1er avril 2026 et du INCYBER Forum Europe - 31-2 MARS 2026

À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Tél : +33 (0) 6 64 56 74 88

