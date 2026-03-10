Étude Reply: pour 93 % des décideurs technologiques, l'IA agentique deviendra une alternative stratégique aux modèles traditionnels de sourcing

TURIN, Italie, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reply [EXM, STAR : REY] annonce aujourd'hui la publication de « Du code au contrôle : comment l'IA transforme le cycle de vie du développement logiciel », une étude commandée et réalisée par Forrester Consulting. Cette recherche, fondée sur une enquête menée auprès de 536 dirigeants IT en Europe et aux États-Unis, met en évidence la transition progressive des simples assistants de développement basés sur l'IA vers des agents autonomes capables d'orchestrer l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

L' étude souligne un tournant décisif pour le développement logiciel : alors que les modèles d'offshoring traditionnels se heurtent à des coûts cachés et à des obstacles réglementaires, 93 % des organisations prévoient d'adopter l'IA agentique au cours des deux à trois prochaines années, comme alternative stratégique au développement logiciel externalisé et aux autres modèles traditionnels de sourcing.

L'étude montre que 81 % des décideurs estiment que les systèmes d'IA agentique, capables de prendre des décisions de manière autonome et d'orchestrer les flux de travail, deviendront une nécessité concurrentielle au cours des trois à cinq prochaines années. Cette évolution est également alimentée par la baisse d'efficacité des modèles d'externalisation traditionnels : selon l'étude, 78 % des décideurs jugent que l'offshoring complique la conformité à des réglementations telles que le RGPD, tandis que 76 % signalent une hausse des risques de dette technique et de problèmes de qualité du code, incluant bugs et reprises.

L'étude met aussi en lumière un important écart de maturité : si 76 % des entreprises ont adopté l'IA à certaines étapes du cycle de vie du développement logiciel, seules 20 % ont atteint une intégration généralisée à l'échelle de l'ensemble du cycle. Cet écart suggère une opportunité majeure pour les organisations capables de déployer l'IA efficacement, au-delà de cas d'usage isolés.

Forrester recommande aux dirigeants d'établir une feuille de route sur 90 à 120 jours pour réorchestrer leurs modèles de delivery. Les étapes clés comprennent l'application d'une approche « Zero Trust » au code généré par l'IA et l'adaptation de la stratégie de gestion des talents en privilégiant l'expertise architecturale plutôt que des compétences de codage purement répétitives.

« Les conclusions de l'étude Forrester confirment ce que nous observons sur le marché : l'IA n'est plus seulement un outil de productivité, mais un facteur de rupture qui exige un nouveau modèle opérationnel », déclare Filippo Rizzante, CTO de Reply. « Les limites de l'offshoring traditionnel, en particulier en matière de qualité et de conformité, entraînent un retour au contrôle. Avec notre modèle Silicon Shoring, nous répondons à ce besoin en associant la proximité d'experts Reply spécialisés par secteur et en IA, à l'évolutivité quasi infinie de l'IA agentique, afin que nos clients puissent innover plus rapidement, sans compromettre la sécurité ni l'intégrité de l'architecture. »

Silicon Shoring est le modèle de delivery de Reply conçu pour tirer parti de l'IA agentique. Le système multi-agents Silicon Reply propose une alternative robuste à l'offshoring traditionnel en combinant l'expertise humaine à un écosystème d'agents IA autonomes et collaboratifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4de4ba1-21fe-4c0a-a3d3-bef12afef3a2/fr