Fejl i indre værdi i Værdipapirfonden Sparinvest

Det oplyses, at der d. 10. marts 2026 i tidsrummet 09:31 til 10:03 er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling i Værdipapirfonden Sparinvest. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været overvurderet:
|ISIN
|Order book code
|Afdelingsnavn
|Påvirkning
|DK0060254043
|SPVIEMMBLV
|INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta
|+0,74%
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze