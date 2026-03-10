Fejl i indre værdi i Værdipapirfonden Sparinvest

Det oplyses, at der d. 10. marts 2026 i tidsrummet 09:31 til 10:03 er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling i Værdipapirfonden Sparinvest. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været overvurderet:

ISIN Order book code Afdelingsnavn Påvirkning DK0060254043 SPVIEMMBLV INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta +0,74%

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze