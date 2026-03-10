Paris, le 10 mars 2026
Communiqué information réglementée
Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des Final Terms de l’émission Séries 71 Tranche 1 de Crédit Mutuel Home Loan SFH
Crédit Mutuel Home Loan SFH informe que ce document est à la disposition du public, sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :
https://www.creditmutuel-homeloansfh.eu/en/covered-bond-program.html
Des exemplaires de ce document sont disponibles, sans frais auprès de l’émetteur.
Contact
Sandrine Cao-Dac Viola
01 40 16 28 13
CM-SFH@creditmutuel.fr
Pièce jointe
- Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des Final Terms de l’émission Séries 71 Tranche 1 de Crédit Mutuel Home Loan SFH