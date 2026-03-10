Paris, le 10 mars 2026

Communiqué information réglementée

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des Final Terms de l’émission Séries 72 Tranche 1 de Crédit Mutuel Home Loan SFH

Crédit Mutuel Home Loan SFH informe que ce document est à la disposition du public, sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :

https://www.creditmutuel-homeloansfh.eu/en/covered-bond-program.html

Des exemplaires de ce document sont disponibles, sans frais auprès de l’émetteur.

Contact

Sandrine Cao-Dac Viola

01 40 16 28 13

CM-SFH@creditmutuel.fr

Pièce jointe