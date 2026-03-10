Oxalys enrichit son offre au service des achats de production du secteur industriel

Oxalys fait évoluer sa solution COBuy en Oxalys SQM (Suppliers & Quality Management ), affirmant ainsi son positionnement stratégique dans la gestion des achats industriels et la qualité fournisseurs. Cette évolution marque l’achèvement d’une intégration organisationnelle et technologique réussie après le rachat de COBuy et vise à renforcer la cohérence et la visibilité de cette solution dans le catalogue Oxalys.

Une offre dédiée aux acteurs confrontés à des exigences qualité, réglementaires et opérationnelles fortes

Oxalys SQM répond aux besoins des achats de production du secteur industriel en améliorant la maîtrise de la qualité fournisseurs tout au long du processus d’achats dès le sourcing. Elle favorise ainsi la coordination des fonctions Achats et Qualité pour une démarche industrielle harmonisée et centralise les processus achats et qualité fournisseurs pour réduire les risques, les coûts et les non-conformités.

Ses fonctionnalités ont été adaptées pour couvrir les spécificités des différents secteurs industriels qui l'ont adoptée : aéronautique, aérospatial & défense, automobile & mobilité, agroalimentaire, chimie, sous-traitance industrielle, construction & réparation navale, électronique domestique et militaire, équipement médical, industrie du bois, plasturgie ...

Parmi les fonctionnalités qualité de la solution Oxalys SQM qui s'imbriquent dans le processus d'achats :

Qualification des fournisseurs et des couples article-fournisseur avec traçabilité complète des validations.

Gestion des non-conformités et plans d’action associés.

Audit fournisseur avec suivi des actions correctives.

Portail fournisseurs

Gestion des coûts de non-qualité pour une meilleure maîtrise des impacts financiers.

Évaluations et scoring de performance fournisseur intégrant qualité, conformité, délais et risques.

Tableaux de bord et KPIs qualité pour un pilotage stratégique des relations fournisseurs.

Intégration simple à l’ERP et compatibilité multi-sites (mono ou multi-sites, centralisé ou décentralisé).

Stéphane Douce, Offer Manager chez Oxalys « Notre nouvelle identité Oxalys SQM illustre l’ambition de notre groupe de fédérer innovation, performance et qualité au service de l’industrie. Nous offrons une vision à 360° des fournisseurs et une centralisation documentaire et informationnelle qui améliorent la visibilité sur les processus achats et qualité. Oxalys SQM permet une meilleure maîtrise des risques fournisseurs, une réduction des coûts de non-qualité et une performance accrue dans la chaîne d’approvisionnement. Il est ainsi possible de moderniser et de mieux piloter des processus achats dans des environnements industriels complexes. »

Oxalys SQM favorise donc une collaboration renforcée entre acheteurs, ingénieurs qualité et fournisseurs , supportant une stratégie d’achats plus proactive et résiliente.