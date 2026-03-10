GURU Organic Energy propulse la saison avec son nouveau GURU Zéro Sorbet Orange-framboise

MONTRÉAL, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, annonce aujourd’hui le lancement de GURU Zéro Sorbet Orange-framboise — une innovation vive et ensoleillée qui ravive la nostalgie de l’été à chaque gorgée, avec toute la Bonne Énergie® et aucun compromis.

Faisant ses premiers pas dans une importante chaîne de dépanneurs et stations-service ce mois-ci, puis bénéficiant d'une distribution élargie chez les détaillants du Québec et en ligne sur GURUenergy.com, Amazon.ca et Amazon.com au printemps, et soutenu par une campagne estivale festive, GURU Zéro Sorbet Orange-framboise est la deuxième saveur de la série Sorbet et la sixième addition à la gamme GURU Zéro — marquant une évolution continue de la mission de GURU, qui consiste à faire de l’énergie propre et biologique le choix naturel pour chaque moment.

Goûtez à ce que l'été fait ressentir

GURU Zéro Sorbet Orange-framboise marie l’éclat agrumé audacieux de l’orange à l’acidité sucrée de la framboise — évoquant le goût inégalé de votre sorbet préféré par une chaude journée d’été. Comme chaque produit GURU, il est conçu pour offrir une expérience naturellement revigorante, propulsée par des ingrédients biologiques, avec :

140 mg de caféine naturelle et biologique provenant du thé vert, pour une énergie durable

Zéro sucre, zéro sucralose, zéro aspartame

Soutien du métabolisme et de la concentration grâce à la catéchine de thé vert (EGCG) et à la L-théanine

Fièrement brassée au Canada





« GURU Zéro Sorbet Orange-framboise, c’est tout ce que l’été devrait être — éclatant, énergisant et fait pour être partagé », affirme Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. « Avec Sorbet Orange-framboise, nous ne lançons pas seulement une saveur. Nous invitons les gens à sortir, à se reconnecter avec leurs communautés et à alimenter ces moments qui rendent l’été inoubliable. C’est ça, la Bonne Énergie®. »

Consolider l'élan de la série Sorbet

Ce lancement fait suite au succès de GURU Zéro Sorbet Cerise fruit du dragon, introduit en janvier 2026 comme première incursion de GURU dans l’espace des saveurs de sorbet. GURU Zéro Sorbet Orange-framboise approfondit cette série, renforçant la capacité de la marque à offrir des expériences fruitées et rafraîchissantes qui résonnent auprès des consommateurs soucieux de leur santé à la recherche d’alternatives fonctionnelles et savoureuses aux boissons énergisantes conventionnelles.

Ensemble, la série Sorbet représente un pilier clé de la stratégie de GURU pour faire croître le mouvement Bonne Énergie® — démontrant qu’une énergie meilleure pour la santé peut être aussi excitante et irrésistible que n’importe quelle gourmandise sur le marché.





À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes biologiques de GURU, visitez www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie® qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 24 janvier 2026, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b1c416c-b0a4-4128-bca1-0b9d7bc10be1/fr