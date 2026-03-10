Aptean lanza su Sistema de Gestión de Distribuidores de Equipos más avanzado, nativo en la nube e impulsado por IA

ALPHARETTA, Georgia, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, un proveedor global de software empresarial (B2B) de misión crítica, diseñado específicamente para cada industria, anunció hoy el lanzamiento de Sistema de Gestión de Distribuidores de Equipos (DMS) de Aptean. Aprovechando la potencia de la plataforma AppCentral, la plataforma de IA de Aptean, y Microsoft Dynamics 365 Business Central, Aptean Equipment DMS unifica las ventas, los alquileres, el servicio y los repuestos en una plataforma inteligente única, para que los distribuidores puedan actuar con mayor rapidez, atender mejor a los clientes y gestionar todo el ciclo de vida del equipo con confianza.

La diferencia de la IA para los distribuidores de equipos

Aptean Equipment DMS está diseñado sobre la base de la experiencia con más de 7000 usuarios activos en 550 ubicaciones, para distribuidores de equipos que gestionan operaciones complejas de extremo a extremo. Los agentes de IA abordan los flujos de trabajo que más afectan la rentabilidad de los distribuidores: estimaciones de reparación de daños tardías e inconsistentes, especificaciones de activos incompletas y oportunidades de venta cruzada perdidas. Aptean Equipment DMS proporciona a los distribuidores las herramientas e inteligencia para ayudar a resolver esos desafíos, trabajar de manera más eficiente, atender mejor a los clientes y proteger la rentabilidad en cada etapa del ciclo de vida del equipo.

"La era de la IA que simplemente genera información ha terminado. Lo que las industrias necesitan ahora es una IA que ejecute, comprenda cómo funciona un negocio y actúe dentro de él. Con AppCentral impulsando Aptean Equipment DMS, eso es exactamente lo que estamos entregando a los distribuidores de equipos. IA que comprende la diferencia entre un ciclo de vida de alquiler y un flujo de trabajo de servicio, que protege los márgenes en el punto de decisión y que mantiene todas las partes del distribuidor moviéndose en la misma dirección. Esto es lo que significa poner la IA vertical a trabajar", dijo TVN Reddy, CEO de Aptean.

Una plataforma diseñada en torno a cómo trabajan realmente los distribuidores

Aptean Equipment DMS funciona sobre AppCentral y Microsoft Dynamics 365 Business Central, para ofrecer seguridad de nivel empresarial, integración fluida con otras aplicaciones de Microsoft 365 y la garantía de estar siempre ejecutándose con el software más avanzado. Las capacidades clave incluyen:

Gestión de alquileres de extremo a extremo: Desde la cotización hasta el contrato, la programación hasta la entrega, la facturación hasta la devolución, Aptean Equipment DMS brinda a los equipos de alquiler control total del ciclo de vida del alquiler para maximizar la rentabilidad y el servicio al cliente.

Desde la cotización hasta el contrato, la programación hasta la entrega, la facturación hasta la devolución, Aptean Equipment DMS brinda a los equipos de alquiler control total del ciclo de vida del alquiler para maximizar la rentabilidad y el servicio al cliente. Gestión móvil de alquileres: En el punto crítico de entrega del equipo, capture el estado del activo, documentación fotográfica, lecturas de medidores y firmas, mediante listas de verificación simples y fáciles de usar, minimizando los costos por daños y asegurando una sincronización perfecta, ya sea en el patio o en el sitio.

En el punto crítico de entrega del equipo, capture el estado del activo, documentación fotográfica, lecturas de medidores y firmas, mediante listas de verificación simples y fáciles de usar, minimizando los costos por daños y asegurando una sincronización perfecta, ya sea en el patio o en el sitio. Gestión del flujo de trabajo del taller de reparaciones: Los flujos de trabajo completos de reparación y servicio incluyen integraciones de precios de repuestos con proveedores OEM y mercado de posventa (aftermarket), junto con herramientas de estimación de tiempo de mano de obra, para que los talleres puedan trabajar más rápido y facturar con confianza.

Los flujos de trabajo completos de reparación y servicio incluyen integraciones de precios de repuestos con proveedores OEM y mercado de posventa (aftermarket), junto con herramientas de estimación de tiempo de mano de obra, para que los talleres puedan trabajar más rápido y facturar con confianza. Maximización de ingresos por reventa de activos: La visibilidad completa del historial de compra, servicio, daños, configuración y depreciación de un activo permite a los distribuidores fijar precios de manera precisa. El Machine Portal Online centraliza los datos de maquinaria usada y publica los anuncios en más de 20 mercados con un solo clic.

"Este es un momento crucial para los distribuidores de equipos", dijo Sandeep Patel, gerente sénior de gestión de producto, Aptean. "La IA ya no es una consideración futura para esta industria, es una oportunidad competitiva. Aptean Equipment DMS pone esa capacidad directamente en manos de los equipos de distribuidores, en los flujos de trabajo que usan todos los días, por lo que el impacto es inmediato y medible".

Más información

Para conocer cómo el Sistema de Gestión de Distribuidores (DMS) de Aptean puede transformar su negocio con inteligencia impulsada por IA y automatización inteligente, visite: https://aptean.com/aptean-equipment-dms

Acerca de Aptean

Aptean es un proveedor global de software empresarial diseñado específicamente para cada industria, que ayuda a fabricantes y distribuidores a optimizar y hacer crecer sus negocios. Las soluciones de Aptean abarcan ERP, planificación y ejecución de la cadena de suministro y aplicaciones centradas en la industria, disponibles en plataformas en la nube y locales. Con sede en Alpharetta, Georgia, Aptean tiene presencia mundial en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. www.aptean.com

