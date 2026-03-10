RAPPEL – Les Industries Dorel tiendra une téléconférence pour discuter des résultats de son quatrième trimestre et de sa fin d’exercice

MONTRÉAL, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A)

TÉLÉCONFÉRENCE : OUVERTE AUX : Analystes, investisseurs et autres personnes intéressées DATE : Le mercredi 11 mars 2026 HEURE : 11 h 00, heure de l’Est TÉL. : 1-833-752-3231

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE SERA DIFFUSÉ PAR GLOBENEWSWIRE LE JOUR PRÉCÉDENT la TÉLÉCONFÉRENCE (SOIT LE 10 MARS), APRÈS LA CLÔTURE DES MARCHÉS.

Veuillez téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la conférence.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en téléphonant au 1-855-669-9658 et en entrant le code 7179497 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du mercredi 11 mars 2026, à compter de 14 h 30, jusqu’à 23 h 59, le mercredi 18 mars 2026.

LES MÉDIAS QUI SOUHAITERAIENT CITER UN ANALYSTE SONT PRIÉS DE CONTACTER CELUI-CI PERSONNELLEMENT POUR OBTENIR SON APPROBATION.

Les personnes intéressées pourront écouter la discussion en direct sur Internet à https://www.dorel.com/fr/pages/sharehold e r-information .

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter John Paikopoulos, Les Industries Dorel inc. au 514-934-3034.